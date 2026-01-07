15歲少女打工按摩 竟遭豬哥客猥褻

15歲少女在電影院打工按摩遭侵犯。示意圖，與新聞無關。（資料照）

15歲少女小菁（化名）缺錢花用想自食其力，她在IG發文，以每次按摩500元招攬客人，結果被21歲許姓男子帶去電影院包廂上下其手，小菁落荒而逃報警，許男花錢和解，法官依強制猥褻罪判他徒刑7月，另宣告緩刑2年，檢方認為判刑太輕上訴，二審改判雖維持刑度，但要求許男應完成加害人處遇計畫。

判決指出，2024年7月暑假期間，小菁放假在家想找點事做，於是在個人IG上，發文指自己按摩手法很好，每次只要500元招攬生意；許姓男子滑手機看到貼文，私訊小菁後達成協議，兩人相約在新興區某電影院進行按摩服務。

同年7月17日上午9點多，許男騎車載著小菁抵達電影院後，兩人選了電影進入包廂，當許男躺在沙發上接受按摩服務時，向小菁反映按得不好讓他很痛，「如果有誠意道歉就打炮」，小菁不同意起身想離開包廂，結果被許男一把抱住，伸出鹹豬手對她上下其手，小菁奮力掙脫逃離後報警。

高雄地方法院審理時，許男坦承犯行，並趕緊掏錢與小菁和解獲原諒，法官認為，許男為逞一己私慾，違反小菁意願做出猥褻犯行，造成她精神上痛苦，更可能影響身心健康正常發展之虞，實有不該，考量雙方已和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判徒刑7月，另宣告緩刑2年。

但檢方認為判決太輕上訴，認為就算要給許男緩刑，至少還要判他付錢給公庫或是提供40時以上、240小時以下之義務勞務，但二審法官認為原審判決量刑適當，維持一審刑度，但要求許男在保護管束期間，應完成加害人處遇計畫，全案定讞。

