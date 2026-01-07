騎機車被飛來大鳥撞頭 屏東居服員險腦震盪直呼「什麼鳥運氣！」

砸到許男的雁鴨後來倒在路邊一動也不動。（取自許男臉書）

屏東縣擔任居服員的許姓男子，昨（6）日上午騎機車上班途中，在鹽埔鄉彭厝國小大門前，路邊突然出現一隻「野雁」直撲向他的臉，還砸到他的頭，力道簡直有幾十斤重，他強忍著完成工作後就醫急診，直呼「這是什麼鳥運氣！」

47歲的許姓男子形容，當時騎車騎到一半，一隻大鳥從彭厝國小方向飛出來，直接撲上他的臉，還跟他四目交接，他心裡喊著「死啦！」接著馬上低頭，牠就撞上安全帽，根本來不及躲，真的被嚇到大叫，還好騎得很慢，沒摔車。

但是頭被宛如3、40斤的重量砸到，還是很不舒服，他忍著不適，完成工作後，到醫院急診做電腦斷層、X光，許男表示，檢查結果頭部挫傷，合併頭暈頭痛肩頸痠痛。醫生也提醒他，若有手麻、頭暈等症狀持續出現要趕緊回診。

許男也在臉書發文分享「鳥運氣」，還自嘲「是有沒有那麼幸運呀！」、「今年公司第一特獎一定是我」。

撞許男的大鳥後來倒在路邊死掉了，到底是什麼鳥？屏東縣府農業處動保科從照片研判，應屬雁鴨科，但無法確認詳細的品種。

