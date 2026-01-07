害台文館被打臉！「台灣阿龍」抄襲案 廠商違反著作權法被訴

台北地檢署偵訊後，認定業務主需負督導不周責任，依法將廠商起訴，員工部分另案偵辦中。（記者吳昇儒攝）

國立台灣文學館2023年推出Q版龍形角色「台灣阿龍」慶祝龍年，搭配展覽宣傳，卻被質疑抄襲中國插畫家「童年Nora」。台文館出面澄清，事後卻被啪啪打臉，證實是委外廠商蹦世界數位創意公司聘僱的李姓員工抄襲。台北地檢署偵訊後，認定業務主需負督導不周責任，依違反著作權法，將廠商起訴，員工部分另案偵辦中。

檢警調查，蹦世界數位創意公司標得國立台灣文學館當年度的「展覽數位內容建置採購案」，負責為台文館建置各類展覽活動及導覽內容，並派駐館專案助理。該公司一名李姓員工，則於案發時被派往該館擔任專案助理，並負責「尋星之旅-文學星圖的展望」展覽，且負責創造虛擬吉祥物「台灣阿龍」。

未料，李姓員工卻在小紅書上看見童年Nora的「嗷嗚龍寶」系列作品，竟直接抄襲，重製為台灣阿龍圖片，並利用該圖進行遊戲式導覽。經臉書粉專上傳相關影像後，被網友質疑是抄襲。原創作者向刑事局報案後，提出違反著作財產權告訴。

檢察官偵訊後，認定李姓員工抄襲屬實（由台南地檢署偵辦中），廠商蹦世界數位創意公司未盡監督之責，已涉犯著作權法，依法提起公訴。

該案緣起於台文館於2023年12月為慶祝龍年，推出Q版龍形角色「台灣阿龍」；卻被人質疑，抄襲中國插畫家「童年Nora」於2022年發表的原創角色。

台文館原先表示，「台灣阿龍」早在2019年就由台灣作家創作出來，還附上Instagram截圖佐證，反指中國插畫家才是抄襲者。

隔年5月，創作者童年Nora於其個人微博頁面上提出證據，包含設計時的過程、草稿，證明自己才是原創。台文館則反擊稱，對比廠商提供的相關資料後，確認無抄襲，而對於中國插畫師說法，暫不回應。

「蹦世界數位創意」公司創辦人還一度在臉書上發文表示，持有2019年原創證據，更聲稱兩邊的作品為「平行創作」，但隨即刪文。

隔沒多久，台文館在臉書上發表道歉聲明，承認「台灣阿龍」非委託廠商原創，就連提供的證據也是偽造的，除鄭重道歉外，亦回收侵權物。

台文館吉祥物阿龍。（翻攝台文館臉書）

中國創作者作品「嗷嗚龍寶」。（翻攝自微博）

