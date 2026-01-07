竹科人列車上公然襲臀拿20萬和解，美女不求償堅不和解。（情境照）

在竹科擔任廠務的曾男，看見台鐵區間車上美女的蜜臀，一時無法克制，趁人潮眾多與列車搖晃之際，伸手摸了一把，事後雖想以20萬元和解，但對方毫無求償意願堅不和解，就要讓他付出代價，最後新竹地院依性騷擾罪將曾男判刑。

法官調查，113年11月3日下午4點多曾男自樹林車站上車，搭乘南下區間列車，見小美（化名）站立於車廂，竟利用列車車廂人潮眾多擁擠及列車行駛中車身晃動機會，站在小美右後側，趁其不及抗拒之際，以其左手掌掌心觸摸右側臀部持續一段時間，而性騷擾得逞。

請繼續往下閱讀...

法官考慮曾男為滿足己身慾望，不思尊重他人身體自主權利，在人潮擁擠之大眾運輸工具上，趁被害人不及抗拒之際而為性騷擾犯行，造成被害人心理陰影及精神壓力，欠缺守法觀念，所為實值譴責。

法官考量曾男犯後未能坦認犯行，直至院方審理的準備程序時，始坦承全部犯行，並當庭道歉及提出20萬元賠償金，希望獲得被害人諒解，然而被害人表示沒有要和解的意思、沒有求償意願。

法官為使曾男深切反省，不能存有僥倖之心，有加強追蹤、考核及輔導必要，且為促使其日後得以知曉尊重法治、更加謹慎注意與他人肢體碰觸分際，最後依性騷擾罪判刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付10萬元，及接受法治教育課程3場次。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法