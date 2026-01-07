色狼公園偷拍妙齡女如廁被活逮 賠錢調解換撤告

桃園市劉姓男子在公園偷拍妙齡女如廁被活逮，花錢和解換撤告，桃園地院判決公訴不受理、犯案2手機沒收。（記者余瑞仁攝）

桃園市劉姓男子於去年8月間在蘆竹區藝文音樂廣場公園闖入女廁，以智慧型手機打開錄影模式，從廁間下方隔板伸入偷拍1名妙齡女子如廁畫面，女方機警發現報警逮人並查扣2支手機，訊後送辦經桃園地檢署依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴；桃園地院審理時，劉男自知難逃刑罰，與被害人達成調解，經女方撤回告訴，法官近日判決公訴不受理，所查扣手機2支均沒收。

檢方起訴指出，劉男於去年8月10日中午前往桃園市蘆竹區藝文音樂廣場公園閒逛之際，發現1名年輕女子獨自走入公園女廁內，劉男見四下並無他人，尾隨進入女廁後，將所攜帶2支手機開啟錄影模式，從下方隔板伸入女方所在廁間偷拍如廁影像，女方當下發現被偷拍時，大受驚嚇發出尖叫並打電話報警，劉男聞聲心虛落跑，蘆竹警分局獲報追查逮捕涉案的劉男並查後2支手機，訊後送辦，案由桃園地檢署偵辦後依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴。

桃園地院審理時，劉男擔心被偷拍性影像被判刑而賠錢消災，經與被害女子達成調解後，由被害人具狀撤回告訴；法官判決指出，無故攝錄他人性影像罪須告訴乃論，因被害人於言詞辯論前撤回告訴，因此諭知公訴不受理；所查扣2手機為竊錄及儲存本件性影像，屬刑法第319條之5所定性影像之附著物，宣告沒收。

