    冷氣團來襲！台中98歲阿公晨運迷路 翻出「老名片」救援

    2026/01/07 06:15 記者黃旭磊／台中報導
    員警在王翁在口袋發現佈滿皺褶「商銀」老舊名片。（讀者提供）

    強烈冷氣團襲中台灣，台中清晨低溫下探至攝氏10度，大肚山98歲阿公清晨6時出門晨運，在龍井區遊園南路凍到發抖，王翁滿臉茫然不知身在何處，警方翻開口袋發現佈滿皺褶老舊名片，聯繫上兒子在商銀上班好友才找到回家路。

    受強烈大陸冷氣團影響，全台進入急凍模式，烏日警分局今表示，王翁3日凌晨6時40分許，在龍井區遊園南路旁被發現，因年事已高、聽力不佳且說話含糊，僅勉強報出姓名，卻對住址與家人聯繫方式一片茫然，王翁在寒風中凍到顫抖，員警趕緊帶回犁份派出所遞上溫水。

    犁份派出所長林正和說，員警將王翁帶回派出所後，安撫情緒並檢視隨身物品，在口袋發現佈滿皺褶「商銀」老舊名片，這家商銀早在1915年於日治台中街成立，員警撥打電話聯繫到1名男子，對方驚訝表示「這是我好朋友的父親」，這才讓尋人任務燃起曙光，順利通知王翁兒子趕往派出所。

    王翁兒子趕到派出所後激動不已，向警方說，老父有晨運習慣，為防範走失，習慣將名片塞進口袋，沒想到這次竟保留好友名片，感謝員警熱心積極連繫，才讓父親平安返家。對警方及熱心民眾的及時援助，致上最深切感激。

    員警協助王翁（左）找到回家路。（讀者提供）

