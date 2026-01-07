為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    耳機掉地上遭夫掐頸索賠 人妻心碎打110報案

    2026/01/07 06:11 記者王捷／台南報導
    妻開線上會議，還要照顧幼兒，不慎弄掉跟丈夫借的耳機，遭掐頸家暴，自行打110報案，台南地方法院判夫拘役50日。（記者王捷攝）

    妻開線上會議，還要照顧幼兒，不慎弄掉跟丈夫借的耳機，遭掐頸家暴，自行打110報案，台南地方法院判夫拘役50日。（記者王捷攝）

    一對夫妻入住飯店，妻邊開線上會議，還要照顧幼兒，不慎弄掉跟丈夫借的藍牙耳機，控丈夫掐頸要求賠償，她以取外送為由，抱幼兒逃離房間向櫃檯求助，但櫃檯正在忙，她只得自行打110報案，台南地方法院判丈夫拘役50日。

    這名丈夫為工程師，月收4萬5000元，他在2023年間與夫妻入住飯店，妻子用手機和主管線上開會並照顧幼兒，借用丈夫無線藍芽耳機時不慎掉落地面，她撿起耳機道歉並想歸還，丈夫要求立刻賠一副新的，雙方因此爭執，妻子指控丈夫還質疑她一直開會。

    妻子稱，丈夫見耳機落地，從床上起身衝向她，她先將孩子放入嬰兒床後，丈夫以雙手掐住她頸部，她感到疼痛且呼吸不適，隨後找藉口下樓取餐並帶著孩子離開房間。

    當晚快9點多，妻子下樓後，向櫃台求助，但櫃台人員正在忙其他顧客的事，她只好自己打110報案，警方依家暴流程通報並協助叫救護車，送麻豆新樓醫院驗傷，診斷頸部紅腫，她驗傷時已接近凌晨，因未帶足夠尿布與奶粉且身上錢不夠，才冒著再度被傷害的風險回飯店。

    丈夫否認動手，辯護人也質疑妻子對抱孩與否等細節前後不一，法院認為妻子中斷會議後即向主管表示遭毆打，且當晚報案就醫與驗傷均有客觀資料補強，反觀丈夫對爭執過程供述反覆，難採信他的辯解，依刑法傷害罪判拘役50日，可以易科罰金。

