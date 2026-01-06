北捷、捷警獲贈50支新型防暴叉 人流量大站點優先配置

台北市政顧問陳啓宏（左二）致贈防暴叉，捷警隊長廖洛育（右二）、北捷總經理黃清信（右一）代表接受，左一為交委會第一召集人游淑慧。（記者董冠怡攝）

台北市去年12月19日發生連續攻擊事件，市政顧問陳啓宏今天在市議會交通委員會前，捐贈50支新型防暴鋼叉，給台北捷運公司、市警局捷運警察隊。陳啓宏受訪時說，事發後負面新聞充斥，甚至有躲在鍵盤後的網友出言不遜，此時此刻亟需正向面對的社會氛圍，而非打落水狗，希望透過拋磚引玉，鼓勵並向辛苦站崗的北捷人員、捷警致意。

交委會第一召集人游淑慧表示，台北捷運有117站，目前僅文湖線24站配備簡易型防暴叉，傳統款式只能遠距離倚靠力量壓制歹徒，無法防止歹徒逃脫，又或是當歹徒力量更大時，反倒會奪走防暴叉，這批新型防暴叉前端具自動夾合功能，操作更靈活，將放在捷運站體內。

這批新型防暴叉由捷警隊長廖洛育、北捷總經理黃清信代表接受。捷運公司指出，防暴叉現由廠商趕製，優先選擇人流量站體較大的站點置放，並會加強站務人員訓練。捷運警察隊說，當有事故發生時，不論捷運警察或是站長、站務人員都可使用，壓制歹徒及自我防護，後續會再共同研議設置點位。

