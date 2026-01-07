教職夫妻為網路公審鬧上法院 律師提建言

律師江信賢。（資料照，江信賢事務所提供）

都從事教育工作的一對夫妻，H姓妻子是國中教師，指控Y姓丈夫為了兒子管教問題掌摑妻子；Y男還上網公審批評妻子與他人有不當男女關係、拜託民代多少才考上教師等。女教師認這些誹謗內容貶抑其社會評價與人格，告丈夫傷害與誹謗，一審刑事合併判Y男拘役20日；民事也判Y男要賠妻子12萬元。

律師江信賢指出，人格權是每個人與生俱有的基本權利，有關個人價值與尊嚴的權利，涵蓋生命、身體、健康、姓名、名譽、自由、信用、隱私、貞操等，是與人不可分離的固有權利，非但法律對於人格權受到侵害時提供救濟；任何人也應該尊重他人，不得以不法手段破壞他人的人格權。

江信賢表示，本案當事人雙方為夫妻，為了兒子的管教問題發生爭吵，甚至提升到肢體衝突，後續又將夫妻之間感情糾紛、衝突等狀況張貼於網路社群，顯然丈夫對於妻子的身體、名譽等人格權造成巨大侵害。

在從事法律實務工作中，還是會建議夫妻雙方應冷靜、就事論事、適時尋求專業協助 （如心理諮商、律師、家暴中心等），避免衝突不斷升高。

不過，當確實有發生家暴行為，江信賢說，仍會建議被害人一定要以保障人身安全為優先，必要時立即撥打110電話報警或113保護專線尋求協助，並在安全情況下蒐集證據（傷勢照片、錄音/影、驗傷單等），可透過警察、社工或直接向法院聲請家暴保護令，並尋求庇護安置、心理諮商、法律扶助等資源，制止暴力循環。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

