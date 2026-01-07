為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    教職夫妻為網路公審鬧上法院 律師提建言

    2026/01/07 00:07 記者王俊忠／台南報導
    律師江信賢。（資料照，江信賢事務所提供）

    律師江信賢。（資料照，江信賢事務所提供）

    都從事教育工作的一對夫妻，H姓妻子是國中教師，指控Y姓丈夫為了兒子管教問題掌摑妻子；Y男還上網公審批評妻子與他人有不當男女關係、拜託民代多少才考上教師等。女教師認這些誹謗內容貶抑其社會評價與人格，告丈夫傷害與誹謗，一審刑事合併判Y男拘役20日；民事也判Y男要賠妻子12萬元。

    律師江信賢指出，人格權是每個人與生俱有的基本權利，有關個人價值與尊嚴的權利，涵蓋生命、身體、健康、姓名、名譽、自由、信用、隱私、貞操等，是與人不可分離的固有權利，非但法律對於人格權受到侵害時提供救濟；任何人也應該尊重他人，不得以不法手段破壞他人的人格權。

    江信賢表示，本案當事人雙方為夫妻，為了兒子的管教問題發生爭吵，甚至提升到肢體衝突，後續又將夫妻之間感情糾紛、衝突等狀況張貼於網路社群，顯然丈夫對於妻子的身體、名譽等人格權造成巨大侵害。

    在從事法律實務工作中，還是會建議夫妻雙方應冷靜、就事論事、適時尋求專業協助 （如心理諮商、律師、家暴中心等），避免衝突不斷升高。

    不過，當確實有發生家暴行為，江信賢說，仍會建議被害人一定要以保障人身安全為優先，必要時立即撥打110電話報警或113保護專線尋求協助，並在安全情況下蒐集證據（傷勢照片、錄音/影、驗傷單等），可透過警察、社工或直接向法院聲請家暴保護令，並尋求庇護安置、心理諮商、法律扶助等資源，制止暴力循環。

    相關新聞請見︰

    男上網批妻外遇、拜託民代才考上 教職夫妻為網路公審鬧翻

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播