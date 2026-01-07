男上網批妻外遇、拜託民代才考上 教職夫妻為網路公審鬧翻

Y姓男子在臉書社群發文指身為國中教師的H姓妻子，與其他男人關係複雜，台南地院判Y男犯加重誹謗罪。示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

都從事教育工作的一對夫妻，H姓妻子是國中教師，指控Y姓丈夫為了兒子管教問題掌摑妻子；Y男還上網公審批評妻子與他人有不當男女關係、拜託民代多少才考上教師等。女教師認這些誹謗內容貶抑其社會評價與人格，告丈夫傷害與誹謗，一審刑事合併判Y男拘役20日；民事也判Y男要賠妻子12萬元。

H姓女教師提告指，2024年5月19日近午，Y姓丈夫在她位於台南市的住處車庫內，為了兒子管教問題與她發生爭執，丈夫竟出手掌摑她臉頰兩下，使她雙頰挫傷。

請繼續往下閱讀...

此外，同年5月20日晚間，Y姓丈夫在臉書「台南某區」的社群接連貼出文章與圖片，影射H姓妻子在教育界與他人有不正當關係，「就連跟他炒飯還會叫別的男人名字」、男女關係複雜，回家也不願意動一根手指、只想當公主；連考老師都敢嗆說是拜託民代多少才考上的…，也批評妻子衛生習慣很差，「如何為人師表？」

H姓女師報警查辦丈夫，台南地院刑事庭依傷害、加重誹謗兩罪合併判Y男拘役20日，得易科罰金。民事部分，女教師加碼共向丈夫求償100萬元。

Y男辯解，他在網路所發圖文都是事實，妻子是國中老師，其品行是可受公評的範圍，縱使所發圖文是妻子私德範疇，在社群有設定僅有「朋友可見」的閱覽權限，與不特定人得以共見共聞的情形不同；且妻子教職工作也未受影響或被學校處分，未造成實質損害，妻子求償慰撫金過高。

台南地院民事庭法官審認，Y男所涉傷害與誹謗犯行，被一審刑事庭判合併拘役20日無誤；Y男是因與妻子感情糾紛，在臉書社群PO出有關圖文指摘妻子，那些圖文僅涉H姓女師的私德、生活習慣，與公眾利益無密切關係、也非公益事項可受公評之事，客觀上顯然對女老師名譽造成損害；Y男主觀上也有侵害妻子名譽權的故意。

法官表示，H姓女師求償有理，考量Y男也從事教育事業，未理性處理與教師妻子的感情糾紛，竟動手掌摑妻子成傷；又在臉書社群PO出侵害妻子名譽的圖文，對Y男涉及傷害與誹謗妻子的兩部分，合併判他應賠償12萬台幣給妻子；此案還可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法