為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台籍男子廈門歸來 搭計程車疑金門大橋落海搜救中

    2026/01/06 21:45 記者吳正庭／金門報導
    男子在金門大橋落海。（記者吳正庭攝）

    男子在金門大橋落海。（記者吳正庭攝）

    金門縣金門大橋今天傍晚傳出男子落海，消防、海巡據報立刻派出人、艇，冒著體感只有攝氏7度的低溫找人，一直到晚間9點還未見男子蹤影；正逢低溫特報，救災人員擔心天氣影響落水男子安危，入夜仍持續在海上、岸邊搜索。

    1名司機表示，在水頭碼頭載到這名男子，沒想到車子經過金門大橋，這名男子突然下車，讓司機嚇了一跳。另名駕車行經金門大橋的楊姓駕駛說，當時看到男子爬上大橋側邊，旁邊有1位疑似計程車司機的男子快速上前，試圖拉住男子，沒想到竟傳來落水事件。

    案發後，消防局大約在傍晚5點40分接獲報案，隨即出動金寧、金城5車，救生艇2台，消防人員15名，並通知海巡人員等友軍前往。海巡署第12巡防區動員岸巡隊機動巡邏組、線上巡防艇展開救援。金門縣警察局金城分局派出線上警力到場協助搜尋及交通管制。

    據查，落海男子疑是1名年近60歲的蔡姓嘉義人，6日上午從廈門搭小三通班船入境後，被民眾發現一直在碼頭徘徊，下午4點多搭計程車離開，並在大橋上突然下車即落海。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    正值低溫特報，海巡弟兄穿上厚厚的衣服，全力協尋落海男子。（金門海巡隊提供）

    正值低溫特報，海巡弟兄穿上厚厚的衣服，全力協尋落海男子。（金門海巡隊提供）

    金門海巡隊派出人、船協尋。（金門海巡隊提供）

    金門海巡隊派出人、船協尋。（金門海巡隊提供）

    金門港務消防大隊在岸邊備便。（讀者提供）

    金門港務消防大隊在岸邊備便。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播