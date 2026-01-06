台籍男子廈門歸來 搭計程車疑金門大橋落海搜救中

男子在金門大橋落海。（記者吳正庭攝）

金門縣金門大橋今天傍晚傳出男子落海，消防、海巡據報立刻派出人、艇，冒著體感只有攝氏7度的低溫找人，一直到晚間9點還未見男子蹤影；正逢低溫特報，救災人員擔心天氣影響落水男子安危，入夜仍持續在海上、岸邊搜索。

1名司機表示，在水頭碼頭載到這名男子，沒想到車子經過金門大橋，這名男子突然下車，讓司機嚇了一跳。另名駕車行經金門大橋的楊姓駕駛說，當時看到男子爬上大橋側邊，旁邊有1位疑似計程車司機的男子快速上前，試圖拉住男子，沒想到竟傳來落水事件。

案發後，消防局大約在傍晚5點40分接獲報案，隨即出動金寧、金城5車，救生艇2台，消防人員15名，並通知海巡人員等友軍前往。海巡署第12巡防區動員岸巡隊機動巡邏組、線上巡防艇展開救援。金門縣警察局金城分局派出線上警力到場協助搜尋及交通管制。

據查，落海男子疑是1名年近60歲的蔡姓嘉義人，6日上午從廈門搭小三通班船入境後，被民眾發現一直在碼頭徘徊，下午4點多搭計程車離開，並在大橋上突然下車即落海。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

正值低溫特報，海巡弟兄穿上厚厚的衣服，全力協尋落海男子。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊派出人、船協尋。（金門海巡隊提供）

金門港務消防大隊在岸邊備便。（讀者提供）

