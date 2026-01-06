抓到了！基隆和平島凶殺案歹徒落網 疑離婚談不攏釀殺機

陳姓男子與周女、曾姓男子下車前往林男住處，被林男住處附近監視器拍到，基隆市警二分局晚間循線逮到陳姓男子等3人，全案朝殺人未遂罪偵辦。（記者林嘉東翻攝）

基隆市和平島今（6日）天上午發生一起凶殺案，歹徒持刀砍傷林姓男子腹部、腳部多處刀傷，還好及時送醫脫險。案發後，警方全城追緝，掌握行兇的陳姓男子犯案後四處藏匿，晚間6時許在中船路逮到在路邊吃麵陳男；陳供稱，他因不滿林不願與妻子周女離婚，憤而行兇。警方漏夜偵辦中。

基隆市中正區和一路3樓老舊公寓今天上午9時許發生凶殺案，林姓男子在住處遭一名男子持利刃砍殺，致腹部、腳等2處刀傷，住處血跡斑斑，嚇壞鄰居急忙報案。警方獲報後，掌握行兇的34歲陳姓男子與林姓男子熟識，初步研判為感情糾紛引發殺機。

警方調閱周邊監視器發現，陳男搭乘一部轎車抵達林男住處後，3人下車，持刀至林男住處談判；沒多久林男滿身是血跑出住處，鄰居見狀報案，消防局獲報趕抵將他送醫，還好腹部與腳部等處刀傷，僅是表皮刀傷，並未傷及臟器；經急診醫師手術縫合後，已脫離險境。

案發後，警方以車追人，發現該輛車在行兇後，四處藏匿；經警方鍥而不捨調閱監視器發現，晚間6時許，發現陳姓與游姓通緝犯，與曾姓男子等3人，與周女出現在中船路巷口，當場遭埋伏警方逮捕

據指出，陳男供稱，他因不滿林男與周姓妻子為了離婚談不攏，為了替周婦出氣，由周女開車載他等3人至林男住處；他下車後，由他持刀砍殺林男出氣。全案朝殺人未遂罪偵辦。

