    首頁 > 社會

    台中警友站副站長涉虐殺 同夥指證：老虎鉗拔牙、死者狂哀號

    2026/01/06 20:41 記者陳建志／台中報導
    台中警友會劉姓副站長，涉嫌虐殺許姓助理，今天由國民法庭審理。（民眾提供）

    台中警友會劉姓副站長，涉嫌虐殺許姓助理，今天由國民法庭審理。（民眾提供）

    台中市第六分局警友站劉姓副站長，夥同另一名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，聯手拿鋁棒、鐵鎚等10種凶器將許姓助理（28歲）活活虐死，台中地院國民法庭今持續審理，下午安排石男和林姓少年作證，兩人證實劉男有拿老虎鉗拔許男的牙齒，許男因此發出淒的哀號聲，石男並說太可怕不敢看，林少則說，因擔心成為第二個死者，才會聽命把死者綁起來。

    這起命案發生在2024年10月18日，劉姓男子和許姓男子疑因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，在台中七期豪宅發生嚴重爭執，劉嫌夥同石姓、劉姓共犯叫許男待在陽台、脫掉全身衣物，陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒、酒及辣椒醬潑灑，凌虐凶器高達10種，手段相當兇殘，許男在被凌虐毆打1天後傷重死亡。

    台中地院國民法庭從昨天開始審理，今天繼續開庭，下午安排石姓男子和林姓少年作證，石男坦承，眾人持續對許男毆打長達8、9個小時，過程中怕繼續打下去會出事，曾試圖阻止劉男但沒成功，隔天一早9點多見許怪怪的、身體冰冷一動也不動，他就幫他CPR，劉也用電腦查急救方式，

    因法官質疑，法醫鑑定發現死者身上並無明顯急救痕跡，石男堅稱從早上到晚上持續對他做CPR，還說自己國小有學過CPR。

    審判長高增泓也問到，許男門牙有斷裂是否主嫌劉男所為？石男表示劉有拿老虎鉗去拔許牙齒，但記得沒有整顆拔起來，高再問「你在旁邊怎會沒看到？」石坦言「太可怕了」、「我不敢看」，但有聽到許慘叫聲。

    林姓少年也說，劉男當時有拿老虎鉗拔許男的牙齒，有聽到許男當時發出很淒厲的哀號聲，不過沒看到是否真的把牙齒拔下來。

    林姓少年並稱，原本想找理由脫身，但是遭劉男拒絕，因無法離開，擔心如果不順從會變成「第二個死者」，因此聽從指示跟石男把死者綁起來。

