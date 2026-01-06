以藝術療癒創傷 南投馨生人創作展登場

「一路相伴・心光映象」展，展出馨生人畫作。（犯保協會南投分會提供）

南投地檢察署與犯罪被害人保護協會南投分會，為陪伴南投縣犯罪事件中受創的馨生人走過生命低谷，並讓更多民眾理解被害者家庭在事件後所面臨的艱難處境，即日起至3月1日止，在參山國家風景區松柏嶺遊客中心舉辦 「一路相伴・心光映象」展，展出馨生人畫作、編織及盆栽各項創作，邀請民眾一同走入藝術的療癒能量。

犯罪被害人保護協會南投分會指出，展覽以「一路相伴」為核心精神，象徵司法體系與在地社福機構長期陪伴馨生人的不懈努力，並以「心光映象」為主題意象，透過藝術創作呈現生命從黑暗走向光明的過程。展出的作品包含畫作、鋁線盆栽、編織等45件作品，每一件作品都承載創作者的心路歷程，以不同材質述說情緒、釋放悲傷，展現生命在創傷後重建的復原力量。

請繼續往下閱讀...

南投地檢署檢察長郭景東表示，對許多馨生人而言，創傷並非事件結束後就會消失，而是可能持續影響家庭與生活。此次展覽期望讓更多民眾看見這些不曾被訴說的故事，也期盼社會能以更溫柔與理解的角度，支持彼此、看見彼此。

犯保協會南投分會主委吳明賢說，許多創作者在創作過程中重新找回自我，從畫筆、線條、鋁線造型中獲得力量，也讓陪伴者們更能理解如何成為堅強而柔軟的支柱。

南投馨生人創作展，展出精美盆栽。（犯保協會南投分會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法