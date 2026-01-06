好友反目 半夜持大剪刀狂砸2輛百萬名車 鳳山警逮人送辦

李男持大剪刀狂砸陳男2輛百萬名車。（民眾提供）

高雄市李姓與陳姓男子原為多年好友，不料因誤會有嫌隙，李男前往理論不成，竟持大剪刀狂砸陳男2輛百萬名車，造成陳男損失慘重，警方將李男查緝到案，他坦承砸車是不好的行為，警訊後依毀損罪嫌函送法辦。

鳳山區鳳東路發生一起砸車糾紛今曝光，警方調查，陳姓男子（49歲）與李姓男子（72歲）同為獅子會好友，2週前一起吃飯喝酒，席間起口角引發誤會。

李男12月16日深夜11時許，由友人開車載往陳男鳳山區住處理論，不過陳男並未出面，李男火大加上喝酒，從車上起出1把大剪刀，狂砸陳男住家前停放的2輛百萬休旅車，2車車體傷痕累累，車窗也被砸破，一度驚動附近住戶外出查看，過程全被監視器錄下。

陳男事後發現2車遭破壞，損失慘重，向鳳山警分局成功所報案；警方調閱監視器畫面，發現為李男獨自所為，通知他到案說明。

據了解，李男到案坦承砸車犯行，辯稱找陳男想把誤會解開，陳男卻不願出來，才會火大砸車，坦言是不好的行為。

訊後，警方將李男依毀損罪嫌函送高雄地檢署偵辦，呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿用暴力解決問題，如發生違法情事，警方定嚴懲究辦，維護社會安全秩序。



