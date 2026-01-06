為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    好友反目 半夜持大剪刀狂砸2輛百萬名車 鳳山警逮人送辦

    2026/01/06 20:08 記者陳文嬋／高雄報導
    李男持大剪刀狂砸陳男2輛百萬名車。（民眾提供）

    李男持大剪刀狂砸陳男2輛百萬名車。（民眾提供）

    高雄市李姓與陳姓男子原為多年好友，不料因誤會有嫌隙，李男前往理論不成，竟持大剪刀狂砸陳男2輛百萬名車，造成陳男損失慘重，警方將李男查緝到案，他坦承砸車是不好的行為，警訊後依毀損罪嫌函送法辦。

    鳳山區鳳東路發生一起砸車糾紛今曝光，警方調查，陳姓男子（49歲）與李姓男子（72歲）同為獅子會好友，2週前一起吃飯喝酒，席間起口角引發誤會。

    李男12月16日深夜11時許，由友人開車載往陳男鳳山區住處理論，不過陳男並未出面，李男火大加上喝酒，從車上起出1把大剪刀，狂砸陳男住家前停放的2輛百萬休旅車，2車車體傷痕累累，車窗也被砸破，一度驚動附近住戶外出查看，過程全被監視器錄下。

    陳男事後發現2車遭破壞，損失慘重，向鳳山警分局成功所報案；警方調閱監視器畫面，發現為李男獨自所為，通知他到案說明。

    據了解，李男到案坦承砸車犯行，辯稱找陳男想把誤會解開，陳男卻不願出來，才會火大砸車，坦言是不好的行為。

    訊後，警方將李男依毀損罪嫌函送高雄地檢署偵辦，呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿用暴力解決問題，如發生違法情事，警方定嚴懲究辦，維護社會安全秩序。

    李男持大剪刀狂砸陳男2輛百萬名車。（民眾提供）

    李男持大剪刀狂砸陳男2輛百萬名車。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播