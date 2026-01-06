為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄女監火鍋會送暖 獄方特准吃冰、K歌

    2026/01/06 18:00 記者洪臣宏／高雄報導
    高雄女監火鍋會，為矯正機關唯一舉辦。（高雄女監提供）

    高雄女監火鍋會，為矯正機關唯一舉辦。（高雄女監提供）

    農曆春節氛圍漸濃，高雄女子監獄為撫慰收容人思鄉之情，今（6）日起連續三天舉辦了別開生面的「歲末年終感恩火鍋會」，值得一提的是，高雄女監是全國唯一舉辦圍爐的矯正機關，深受收容人期待，連違規的都可以參加。

    高雄女監6、7、8日連續3天舉辦共5場次、近200桌火鍋會，全監總計近1600位收容人參加盛宴。活動於該監中庭操場舉行，現場佈滿五彩繽紛氣球，皆由該監氣球創意班學員學以致用佈置。

    火鍋菜餚均由收容人準備，她們今凌晨4點30分起床張羅，還製作了該監產品檸檬塔，由於矯正機關吃不到冰品，獄方也特別買來冰淇淋，讓她們大啖火鍋時，也能享受清涼。用餐時間只有一小時，高女監也準備了卡拉OK，讓收容人高歌一曲紓解情緒。

    收容人小芳（化名）說，感受到監方給予「被看見、被支持」的溫馨感覺，心裡多了一份溫暖，囹圄之行，讓她學會知足感恩並珍惜親情的可貴，更下定決心出監後會改掉惡習，運用在監習得之技能，努力工作，並善盡為人母之責。

    典獄長饒雅旗表示，火鍋會的意義，不只是食物的美味，更象徵著團圓、關懷與希望，希望每個人透過共享餐食、溫馨互動，營造溫暖、正向的支持氛圍，強化未來返家與回歸社會的信心。

    收容人期待春節火鍋會。（高雄女監提供）

    收容人期待春節火鍋會。（高雄女監提供）

    收容人把握機會唱卡拉OK，藉此紓發情緒。（高雄女監提供）

    收容人把握機會唱卡拉OK，藉此紓發情緒。（高雄女監提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播