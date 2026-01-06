高雄女監火鍋會送暖 獄方特准吃冰、K歌

高雄女監火鍋會，為矯正機關唯一舉辦。（高雄女監提供）

農曆春節氛圍漸濃，高雄女子監獄為撫慰收容人思鄉之情，今（6）日起連續三天舉辦了別開生面的「歲末年終感恩火鍋會」，值得一提的是，高雄女監是全國唯一舉辦圍爐的矯正機關，深受收容人期待，連違規的都可以參加。

高雄女監6、7、8日連續3天舉辦共5場次、近200桌火鍋會，全監總計近1600位收容人參加盛宴。活動於該監中庭操場舉行，現場佈滿五彩繽紛氣球，皆由該監氣球創意班學員學以致用佈置。

火鍋菜餚均由收容人準備，她們今凌晨4點30分起床張羅，還製作了該監產品檸檬塔，由於矯正機關吃不到冰品，獄方也特別買來冰淇淋，讓她們大啖火鍋時，也能享受清涼。用餐時間只有一小時，高女監也準備了卡拉OK，讓收容人高歌一曲紓解情緒。

收容人小芳（化名）說，感受到監方給予「被看見、被支持」的溫馨感覺，心裡多了一份溫暖，囹圄之行，讓她學會知足感恩並珍惜親情的可貴，更下定決心出監後會改掉惡習，運用在監習得之技能，努力工作，並善盡為人母之責。

典獄長饒雅旗表示，火鍋會的意義，不只是食物的美味，更象徵著團圓、關懷與希望，希望每個人透過共享餐食、溫馨互動，營造溫暖、正向的支持氛圍，強化未來返家與回歸社會的信心。

收容人期待春節火鍋會。（高雄女監提供）

收容人把握機會唱卡拉OK，藉此紓發情緒。（高雄女監提供）

