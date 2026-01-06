台中七期豪宅虐殺案死者「血液浮油」 高大成揭恐怖死因

高大成指出法醫高大成表示，死者被打到脂肪栓塞、腎栓塞，外傷性神經軸索損傷，已經是死路一條，是虐殺、他殺。（記者蔡淑媛攝）

台中七期豪宅前年發生虐殺致死案，曾任警友站副站長的劉姓男子與同夥對許姓助理拿鐵鎚猛打、老虎鉗拔牙，凶殘虐死，台中地院傳法醫作證指解剖死者「血液浮著一層油」，嚴重肺脂肪栓塞等因致死，對此，法醫高大成表示，死者要有打到脂肪栓塞、橫紋肌溶解症，導致肺栓塞、腎栓塞，加上外傷性神經軸索損傷，造成神經休克，已經是死路一條，是虐殺、他殺。

高大成表示，一般來說死者血液會浮一層油，像是肥胖或是膽固醇高，但這名死者身上有多處的鈍器傷，毆打壓迫身體，脂肪在肌肉間被擠出來跑到血管，產生油狀，除了在嚴重車禍，人體被撞擊、壓輾會產生，常見於虐殺案。

他指出，虐待打到全身都是鈍器傷，幾乎有脂肪都跑進血管，浮到血液，因此診斷時一定會寫出遭受虐待，這是虐待致死的標準，死亡方式是他殺，死亡原因一定虐殺，診斷書一定要寫明，不然兇手一定會辯稱是傷害致死，這兩種罪完全不同。

高大成說，這名死者死因為脂肪栓塞，脂肪流到血管，跑進肺臟，引起肺栓塞，肺血管塞住，肺臟不能氣體交換，加上虐待打爆肌肉，引起橫紋肌溶解，肌肉蛋白跑到腎臟引起腎栓塞，最終重器官衰竭致命。

高大成補充說，兩個肺如果肺栓塞佔一半，或三分之一以上，大約兩天會死亡，肺栓塞四分之一，可能要2至3天死亡。

