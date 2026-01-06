宜蘭「測速王」出爐! 蘇澳鎮1處超市前 去年取締1萬2千件

宜蘭縣最新「測速王」（如圖），去年取締件數超過1萬2000件創新高。（圖由警方提供）

宜蘭縣最新「測速王」出爐，由蘇澳鎮蘇港路喜互惠超市前方的固定式測速照相桿奪下，去年取締件數1萬2778件，創下全縣史上新高，遙遙領先第2名的4292件，更是宜蘭縣2024年「測速王」的4倍。

宜蘭縣去年交通違規取締件數23萬4523件，其中超速有5萬1341件，超過20％，占最大宗，目前縣內設有88支固定式測速照相桿。

去年固定式測速照相桿取締件數前五名如下：蘇澳台9線103公里又562公尺南下1萬2778件、礁溪191線4公里瑪僯段北上4292件、蘇澳台9線117公里又772公尺新澳隧道北上4107件、頭城台2線131公里又121公尺外澳段南下3732件、南澳台9線135公里又841公尺觀音隧道北上2731件。

新科「測速王」位在蘇澳台9線103公里又562公尺處，也就是蘇澳鎮蘇港路喜互惠超市前方，去年取締1萬2778件，相較於2024年「測速王」，即礁溪191線4公里瑪僯段3234件，約有4倍之多，創下宜蘭縣歷年「測速王」最高紀錄。

警方分析指出，新科「測速王」位在國5蘇澳交流道通往蘇花改交通動線上，平時車流量大，因鄰近國立蘇澳海事，最高速限50公里，設置地點剛好在下坡路段，加上路面寬廣筆直，每年違規取締件數在宜縣名列前茅，2024年底更換新機後，執法效率提升，反映在去年統計數據，提醒用路人經過此處時放慢車速，避免違規受罰讓荷包失血。

