    通緝犯缺錢連犯5案 假買iPhone真搶奪花蓮地院裁定收押

    2026/01/06 17:55 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣秀林鄉胡姓男子上網佯稱買二手iPhone面交時搶奪，遭警方逮捕。（民眾提供）

    花蓮縣秀林鄉胡姓男子上網佯稱買二手iPhone面交時搶奪，遭警方逮捕。（民眾提供）

    花蓮縣秀林鄉28歲胡姓男子，因妨害性自主及家暴遭通緝，竟在去年底短短4天內，在新城、秀林地區連續犯下搶奪、竊盜等5起刑案。胡嫌不僅持刀闖入工寮恐嚇落單女子，甚至假借購買二手iPhone手機，面交時丟下300元就把手機搶走；新城警分局獲報後組成專案小組，在台8線中橫公路沿線埋伏，順利把胡男逮捕歸案，花蓮地方法院日前裁定羈押獲准。

    檢警調查，28歲胡姓男子因涉犯妨害性自主及違反家暴令遭花蓮地檢署通緝，平時無業居無定所，因缺錢花用竟心生歹念。去年12月25日上午8點多，胡男騎車行經秀林鄉一處工寮，見天候不佳假借躲雨名義進入，發現現場僅王姓女子一人，竟拿出預藏刀械恐嚇被害人交出財物，得手現金2000元後騎車逃逸，行徑囂張。

    胡男更在網路上佯稱要購買二手手機，與賣家約定以9500元價格面交。去年12月27日凌晨，胡男把被害人誘騙至偏僻的產業道路，見面後竟只丟下300元現金，隨即動手搶走被害人手中的iPhone手機，得手後跳上由田姓友人騎乘的機車逃逸無蹤。另外，胡男還在部落趁人不注意行竊，犯下3起竊案得手數千元不等。

    新城警分局指出，轄區從去年12月24日起至27日間，連續發生多起竊盜、恐嚇取財及搶奪案件。警方分析做案手法與地緣關係，研判同一人所為，隨即成立專案小組擴大偵辦。經調閱監視器過濾，鎖定胡男犯案後藏匿在秀林鄉民有部落一帶。掌握胡嫌行蹤後，去年12月27日晚間在台8線富世村路段埋伏，果然發現胡男現身，員警一擁而上將其壓制逮捕。

    經查，胡男在4天內共犯下3起竊盜、1起恐嚇取財及1起搶奪案。新城警分局今指出，全案詢後依搶奪、恐嚇取財、妨害自由及竊盜等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦；檢方複訊後認為胡男有反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押，花蓮地院裁定羈押獲准。

    花蓮縣秀林鄉胡姓男子在部落涉嫌多起搶奪、偷竊案遭警方逮捕，起出作案刀具。（民眾提供）

    花蓮縣秀林鄉胡姓男子在部落涉嫌多起搶奪、偷竊案遭警方逮捕，起出作案刀具。（民眾提供）

    花蓮縣秀林鄉胡姓男子在部落涉嫌多起搶奪、偷竊案遭警方逮捕。（民眾提供）

    花蓮縣秀林鄉胡姓男子在部落涉嫌多起搶奪、偷竊案遭警方逮捕。（民眾提供）

