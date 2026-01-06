玩鬼抓人變霸凌！小一生遭拳打腳踢 5童及家長判賠金額出爐

法官認為，5人輪流攻擊且力道不輕，已逾越合理遊戲界線，構成集體故意欺負、戲弄，使受害學生處於敵意、不友善環境，屬霸凌行為。（記者劉詠韻攝）

台北市某國小一年級學生遭5名同學以玩「鬼抓人」遊戲毆打、腳踹，回家後出現做惡夢、腹痛、拒學等異常行為，甚至說出「痛要忍住，因為這是在演戲」等語，母親到校更親眼目擊孩子被從背後架住、狂毆肚子，憤而提告求償。台北地方法院審理，判決5名同學及其父母應連帶賠償受害學生及父母共30萬元，全案可再上訴。

受害學生父母主張，孩子與5名同學均為一年級學生，2024年1月起，孩子在家玩「搥打遊戲」時常說「痛要忍住，因為這是在演戲」，並陸續出現腹痛、拒學、要求穿厚羽絨外套上學等反常行為。

請繼續往下閱讀...

父母表示，母親同年3月1日上午到校時，竟見孩子被同學從背後架住，另一名同學不斷毆打肚子，甚至試圖腳踹。當時樓梯把風者見狀大聲警告，5人方才停手逃離。父母返家詢問後得知，孩子被迫扮演「怪獸」，5人則以「打怪獸遊戲」名義持續毆打，並要求孩子不得告訴他人。

經調閱監視器畫面，父母發現，孩子自2月16日至3月1日期間多次遭受同學霸凌，立即報警並提出校園霸凌調查，校方也確認成立霸凌事件。然而，5名同學及父母毫無悔意，未誠心道歉，父母因此提告求償300萬元。

5名同學及父母辯稱，校方報告有瑕疵、6人彼此平等，僅互相追逐、玩「鬼抓人」遊戲，動作雖過當但非霸凌；且孩子當時心智尚未成熟，已在會議中親自道歉並獲原諒，提告已違反誠信原則。

北院審理時，依國小訪談紀錄及監視器畫面認定，5名同學分別徒手毆打受害學生胸口、拳打臉部、腳踹肩膀、拉扯外套、拖行、推拉，甚至環抱脖子、抱住大腿致其重心不穩跌倒。訪談中，同學坦承「會玩打來打去的鬼抓人遊戲」、「受害學生比較常當鬼」、「遊戲要用拍打、拳頭、腳踢都可以，打的位置包含肚子和後背」。

法官認為，5人輪流攻擊且力道不輕，已逾越合理遊戲界線，構成集體故意欺負、戲弄，使受害學生處於敵意、不友善環境，屬霸凌行為。縱使受害學生及父母接受道歉，也不等於放棄民事請求權，且孩子已診斷出焦慮情緒，身體、健康權遭侵害。

法官表示，5人本為同學、朋友，理應和睦相處，卻逾越合理遊戲範圍霸凌受害學生，對孩子身心發展影響甚鉅。考量案發時孩子尚在初等教育階段，對人際互動仍在學習，5名同學及父母應連帶賠償受害學生25萬元、父母各2萬5000元，總計30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法