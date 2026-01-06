為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    懷疑鄰居四處講壞話爆口角 男揮舞生魚片刀恐嚇被逮

    2026/01/06 17:34 記者陸運鋒／新北報導
    梁男懷疑鄰居陳男與其他人講自己壞話，雙方起口角後，梁男竟持刀作勢揮砍，嚇得陳男急忙逃跑，警方到場將梁男控制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    梁男懷疑鄰居陳男與其他人講自己壞話，雙方起口角後，梁男竟持刀作勢揮砍，嚇得陳男急忙逃跑，警方到場將梁男控制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市梁姓男子與陳姓鄰居長期不睦，上個月2人發生爭吵且互告，前天凌晨2時許，梁男步行返回永和區住處時，撞見陳男疑似在與其他人講自己壞話，雙方起口角後，梁男竟持刀作勢揮砍，嚇得陳男急忙逃跑，警方獲報趕抵，隨即將梁男控制逮捕，詢後移送偵辦。

    據了解，曾是廚師的50歲梁男目前無業，他與從事水電工作的27歲陳男原是朋友，同樣住在新北市永和竹林路某巷內公寓，上個月初時，梁男不滿陳男疑似向自己女友講壞話，因此傳訊息嗆聲，遭陳男提告恐嚇，但才過了3天，雙方相遇後又互嗆，甚至爆發肢體衝突，導致肢體均有擦挫傷，鬧上警局後互提傷害告訴。

    永和警分局調查，梁男前天凌晨2時許飲酒完返家途中，恰巧遇上陳男與朋友在巷內聊天，但他懷疑陳男又在講自己壞話，雙方再度爆發口角，梁男氣得返回家中拿生魚片刀後，跑回現場找陳男理論並作勢攻擊，嚇得陳男隨即快跑離去，鄰居見狀後紛紛報案。

    警方指出，獲報有人持刀後，立即出動多名員警趕抵現場，隨即將梁男依現行犯逮捕，查扣刀械1把，警詢後，將梁男依恐嚇危害安全罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲準。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方查扣生魚片刀。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣生魚片刀。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播