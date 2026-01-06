懷疑鄰居四處講壞話爆口角 男揮舞生魚片刀恐嚇被逮

梁男懷疑鄰居陳男與其他人講自己壞話，雙方起口角後，梁男竟持刀作勢揮砍，嚇得陳男急忙逃跑，警方到場將梁男控制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

新北市梁姓男子與陳姓鄰居長期不睦，上個月2人發生爭吵且互告，前天凌晨2時許，梁男步行返回永和區住處時，撞見陳男疑似在與其他人講自己壞話，雙方起口角後，梁男竟持刀作勢揮砍，嚇得陳男急忙逃跑，警方獲報趕抵，隨即將梁男控制逮捕，詢後移送偵辦。

據了解，曾是廚師的50歲梁男目前無業，他與從事水電工作的27歲陳男原是朋友，同樣住在新北市永和竹林路某巷內公寓，上個月初時，梁男不滿陳男疑似向自己女友講壞話，因此傳訊息嗆聲，遭陳男提告恐嚇，但才過了3天，雙方相遇後又互嗆，甚至爆發肢體衝突，導致肢體均有擦挫傷，鬧上警局後互提傷害告訴。

永和警分局調查，梁男前天凌晨2時許飲酒完返家途中，恰巧遇上陳男與朋友在巷內聊天，但他懷疑陳男又在講自己壞話，雙方再度爆發口角，梁男氣得返回家中拿生魚片刀後，跑回現場找陳男理論並作勢攻擊，嚇得陳男隨即快跑離去，鄰居見狀後紛紛報案。

警方指出，獲報有人持刀後，立即出動多名員警趕抵現場，隨即將梁男依現行犯逮捕，查扣刀械1把，警詢後，將梁男依恐嚇危害安全罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲準。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方查扣生魚片刀。（記者陸運鋒翻攝）

