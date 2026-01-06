花蓮車泊熱門澡點 花蓮鳳林慢城公園投幣箱撬開偷錢

鳳林慢城公園淋浴間，被車泊圈網友評為「五星級澡點」。（縱管處提供）

國旅住宿貴、很多人改玩車泊，花蓮鳳林鎮慢城公園內的公廁提供投幣淋浴服務，10元可淋浴10分鐘，被車泊住宿的網友評為「CP值超高」、「數一數二的五星級豪華澡點」，但昨天傳出投幣收錢箱遭竊賊撬開，暫停服務無法洗澡，讓車泊遊客大呼可惜「改去瑞穗泡溫泉」。鎮公所今天表示，設施預計1星期內可恢復使用。

花蓮縣鳳林鎮是全台第一個獲義大利國際慢城組織認證的城市，帶動全台灣鄉鎮申請慢城認證風潮，花東縱谷國家風景區管理處2022年補助鳳林鎮公所將「鳳林慢城公園」設施升級，公廁增設2間淋浴間，還提供電熱水器投幣式淋浴設施，投幣10元就可洗10分鐘，浴室內還是乾濕分離，廁所有免治馬桶，設施相當完善，且每天至少打掃兩次，是全花蓮縣唯一由鄉鎮公所提供的淋浴設施。

淋浴間是24小時開放，網路評價「熱水量很充足又熱、洗起來很過癮｣、「投10元的淋浴設施有這種品質，不可思議，去台東衝浪洗熱水澡一次都要60到80元」，被評為「五星級」，還有遊客建議禮拜六來還可順便逛鳳林夜市，旁邊有免費停車場，相當受到遊客歡迎。

昨天清潔人員巡邏時，發現浴室門口的投幣箱遭人撬開偷錢後立即報案。鎮公所秘書徐誌謙說，慢城公園設淋浴間是給自行車友使用，本來使用率不高，這幾年因為車泊很夯，投幣箱平均每兩個月收1萬2千元上下，一年就有近10萬元，也算是一筆收入。上月15日才點過一次，沒想到就被小偷鎖定。今天已聯絡到修理廠商，預估1星期內可恢復使用。

鳳林鎮火車站正前方的鳳林曼城廣場，設施環境優美。（縱管處提供）

鳳林慢城公園淋浴間。（縱管處提供）

鳳林慢城公園的淋浴投幣機遭撬開，造成淋浴設施暫停使用。（鳳林鎮公所提供）

鳳林慢城公園的淋浴投幣機遭撬開。（鳳林鎮公所提供）

