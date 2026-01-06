為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    曾助同學乾冰凍腳截肢詐保 另助另一同學自焚詐保起訴

    2026/01/06 16:50 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    男子廖建富曾夥同張姓高中同學，由張男扮演苦主，將雙腳侵泡在放滿乾冰的桶子內自殘截肢企圖詐保，廖已被判刑6年定讞；檢調偵辦時意外在廖建富手機看到1段人形火球影片，追查發現，廖建富另涉與吳姓大學同學共謀，以自焚方式自殘詐保，再由吳母申請600多萬元理賠，台北地檢署調查後依詐欺取財等罪起訴廖、吳與吳母。

    檢方調查，廖與高中同學張男謀議詐領保險金，由張男自2005年10月至2023年1月間，向5家保險公司投保8張保單；2023年1月26日至27日，2人先一起買乾冰，再由張男雙腳赤足泡在放滿乾冰塑膠桶中10多小時之久，最終，張男受有雙側小腿以下4度凍傷併腔室症候群併骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等傷害而截肢，兩人之後向5家保險司詐保，僅1間保險公司被騙23萬多元保險金，另4家保險公司詐保4103萬元未遂。

    本案一、二審法院均依「傷害成重傷罪」、5個「詐欺取財未遂罪」，判廖男6年徒刑定讞；至於詐保不成而遭截肢的張男，只能穿著義肢生活，一審認定他始終坦承犯行，且與所有保險公司和解，判刑2年、緩刑2年確定。

    檢警在偵辦這起乾冰詐保時，另外發現1段疑似自焚影片，經追查發現，原來廖建富在2022年7月間，竟與另一名吳姓同學合作詐保，他當時帶著酒精、打火機、瓦斯噴槍到吳的租屋處，由吳男穿上浸泡過酒精的衣服，持瓦斯噴點燃地上的電土自焚。

    吳受有頭頸部、胸腹、背部及四肢多處2至3度燒傷，達體表面積54％的傷勢（3度燒傷占21％），經治療後仍嚴重影響皮膚排汗功能，最後由吳母向6家保險公司申請理賠，保險公司大多以傷勢可疑等理由，拒絕理賠，其中富邦產險拒賠600多萬元，吳男告上法院，主張因為遭黑道迫害，想去霉運而於住處進行過火儀式時不慎引燃衣物造成受傷，一審法院判富邦產險要依約給付保險金，雙方仍在訴訟中。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播