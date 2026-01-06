曾助同學乾冰凍腳截肢詐保 另助另一同學自焚詐保起訴

台北地檢署。（資料照）

男子廖建富曾夥同張姓高中同學，由張男扮演苦主，將雙腳侵泡在放滿乾冰的桶子內自殘截肢企圖詐保，廖已被判刑6年定讞；檢調偵辦時意外在廖建富手機看到1段人形火球影片，追查發現，廖建富另涉與吳姓大學同學共謀，以自焚方式自殘詐保，再由吳母申請600多萬元理賠，台北地檢署調查後依詐欺取財等罪起訴廖、吳與吳母。

檢方調查，廖與高中同學張男謀議詐領保險金，由張男自2005年10月至2023年1月間，向5家保險公司投保8張保單；2023年1月26日至27日，2人先一起買乾冰，再由張男雙腳赤足泡在放滿乾冰塑膠桶中10多小時之久，最終，張男受有雙側小腿以下4度凍傷併腔室症候群併骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等傷害而截肢，兩人之後向5家保險司詐保，僅1間保險公司被騙23萬多元保險金，另4家保險公司詐保4103萬元未遂。

本案一、二審法院均依「傷害成重傷罪」、5個「詐欺取財未遂罪」，判廖男6年徒刑定讞；至於詐保不成而遭截肢的張男，只能穿著義肢生活，一審認定他始終坦承犯行，且與所有保險公司和解，判刑2年、緩刑2年確定。

檢警在偵辦這起乾冰詐保時，另外發現1段疑似自焚影片，經追查發現，原來廖建富在2022年7月間，竟與另一名吳姓同學合作詐保，他當時帶著酒精、打火機、瓦斯噴槍到吳的租屋處，由吳男穿上浸泡過酒精的衣服，持瓦斯噴點燃地上的電土自焚。

吳受有頭頸部、胸腹、背部及四肢多處2至3度燒傷，達體表面積54％的傷勢（3度燒傷占21％），經治療後仍嚴重影響皮膚排汗功能，最後由吳母向6家保險公司申請理賠，保險公司大多以傷勢可疑等理由，拒絕理賠，其中富邦產險拒賠600多萬元，吳男告上法院，主張因為遭黑道迫害，想去霉運而於住處進行過火儀式時不慎引燃衣物造成受傷，一審法院判富邦產險要依約給付保險金，雙方仍在訴訟中。

