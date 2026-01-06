呂秋遠嘆未婚生女「一生最蠢」 律師林沄蓁曝私訊：被逼墮胎離職二選一

呂秋遠捲入私生子風波後，今年1月1日發文回顧2025年，透露自己遭「那個人」提告及檢舉近10件，但強調「我一件都沒有告她」、「這是我這一生做過最愚蠢的事，沒有之一」。（資料照，本報合成）

網紅律師呂秋遠與事務所實習律師林沄蓁未婚生女，林今指控，曾遭逼迫在「墮胎或離職」間二選一；林女主張因拒絕墮胎而遭違法解僱，提起職場懷孕歧視訴訟，求償精神慰撫金150萬元。台北地方法院今開庭審理，林女當庭提出與呂秋遠的對話紀錄佐證其說法，法官諭知辯論終結，訂於30日宣判。

呂秋遠捲入私生子風波後，今年1月1日在臉書發文回顧2025年，透露自己遭「那個人」提告及檢舉近10件，但強調「我一件都沒有告她」，遭外界解讀所指對象疑為孩子的生母林沄蓁。呂也在文中坦言，「這是我這一生做過最愚蠢的事，沒有之一」。

今庭訊中，林沄蓁出示雙方對話紀錄，內容顯示呂秋遠曾要求她到診所「該做的事做一做」，並稱「我會讓你請假，你愛請多久就請多久」，暗示若配合墮胎即可保住工作；呂秋遠也提及，「這個受精卵，你要留下來，我們工作當然沒辦法在一起」、「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊，不可能」。

林沄蓁表示，對話已清楚顯示，她是否保有工作，與是否墮胎具有高度實質關聯；拒絕墮胎後即遭解僱，已構成職場懷孕歧視，而呂秋遠的行為使她在孕期頓失經濟來源，承受巨大身心壓力，且訴訟期間呂的說法前後矛盾、延滯程序，持續加深精神痛苦。

林沄蓁說，她於2023年7月10日告知呂秋遠已懷有兩人所生小孩後，呂從未告知其實習即將期滿，反而持續施壓要求她墮胎；8月2日被迫離職當天，她正是因拒絕配合墮胎，才失去工作。

林沄蓁主張，2023年6月12日，她完成新科律師實務訓練後，已轉為受僱身分留任，雙方成立不定期勞動契約，並非單純實習關係。因此，本案爭點在於，林於2023年8月2日離職，究竟是實習期滿，抑或遭違法解僱；全案訂於1月30日宣判。

