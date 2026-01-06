彰化三合院火警！住警器狂響 鄰居急報撲滅

三合院住警器及時大作，鄰居聽聞聲響通報消防隊，火勢得以快速撲滅。（民眾提供）

彰化縣埤頭鄉一處傳統三合院今（6日）上午發生火警，屋主一家人疑似外出旅遊，屋內無人，火勢從正廳右側竄出，迅速延燒至整片牆面。所幸住警器及時大作，鄰居聽聞聲響通報消防隊，火勢得以快速撲滅，未造成人員傷亡。

彰化縣消防局指出，上午10時32分獲報，埤頭鄉東西路一處住宅起火，消防人員趕抵時，發現為一層樓磚造三合院，正廳右側居室屋樑已全面燃燒，牆面遭火舌燻黑，消防人員迅速部署水線灌救，短時間內即控制火勢，燃燒面積約10平方公尺。

鄰居表示，當時聽到住警器不斷鳴響，出門查看才發現隔壁房屋冒煙，立刻通報119。

彰化縣消防局表示，由於火警發生時屋主全家外出，現場未發現人員傷亡，詳細起火原因仍待火災調查人員進一步鑑識，初步研判，不排除與老舊電線相關。

消防局呼籲，民眾外出前應檢查電器開關，尤其是老舊建築更需定期檢修電線，並安裝住警器，以在火災發生時及早預警，減少災害損失。

彰化縣埤頭鄉一處傳統三合院今上午發生火警，消防隊獲報緊急到場撲滅。（民眾提供）

