為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化三合院火警！住警器狂響 鄰居急報撲滅

    2026/01/06 16:37 記者陳冠備／彰化報導
    三合院住警器及時大作，鄰居聽聞聲響通報消防隊，火勢得以快速撲滅。（民眾提供）

    三合院住警器及時大作，鄰居聽聞聲響通報消防隊，火勢得以快速撲滅。（民眾提供）

    彰化縣埤頭鄉一處傳統三合院今（6日）上午發生火警，屋主一家人疑似外出旅遊，屋內無人，火勢從正廳右側竄出，迅速延燒至整片牆面。所幸住警器及時大作，鄰居聽聞聲響通報消防隊，火勢得以快速撲滅，未造成人員傷亡。

    彰化縣消防局指出，上午10時32分獲報，埤頭鄉東西路一處住宅起火，消防人員趕抵時，發現為一層樓磚造三合院，正廳右側居室屋樑已全面燃燒，牆面遭火舌燻黑，消防人員迅速部署水線灌救，短時間內即控制火勢，燃燒面積約10平方公尺。

    鄰居表示，當時聽到住警器不斷鳴響，出門查看才發現隔壁房屋冒煙，立刻通報119。

    彰化縣消防局表示，由於火警發生時屋主全家外出，現場未發現人員傷亡，詳細起火原因仍待火災調查人員進一步鑑識，初步研判，不排除與老舊電線相關。

    消防局呼籲，民眾外出前應檢查電器開關，尤其是老舊建築更需定期檢修電線，並安裝住警器，以在火災發生時及早預警，減少災害損失。

    彰化縣埤頭鄉一處傳統三合院今上午發生火警，消防隊獲報緊急到場撲滅。（民眾提供）

    彰化縣埤頭鄉一處傳統三合院今上午發生火警，消防隊獲報緊急到場撲滅。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播