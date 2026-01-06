為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕釀死驗尿偷加水 司機求高院交保：弟被通緝、父母吃老本

    2026/01/06 16:21 記者楊心慧／台北報導
    貨車司機黃志豪去年2月施用安非他命毒駕上路，造成一死悲劇，目前被羈押中。（記者楊心慧攝）

    貨車司機黃志豪去年2月施用安非他命毒駕上路，造成一死悲劇，目前被羈押中。（記者楊心慧攝）

    貨車司機黃志豪去年2月施用安非他命毒駕上路，沒想到卻釀成車禍，高速追撞李姓騎士，導致其死亡，雖然黃男向警方坦承肇事，符合自首要件，但他案發後卻拒絕驗尿，後續採樣還把尿加水，新北地方法院國民法官庭認為黃男無悔悟，不予減刑，最終依毒駕致死罪判他8年徒刑；黃男目前被羈押中，高院今開庭，律師主張黃男無能力逃亡，盼能限制住居，請求交保，檢察官則建請延押。

    黃男在去年2月16日吸毒後竟毒駕，並高速追撞李姓騎士，雖然事後主動向警方坦承肇事，卻企圖在尿液加水，還不積極與死者家屬和解，新北地方法院國民法官庭依毒駕致死罪判處8年有期徒刑。

    黃志豪的羈押期限將於本月21日屆滿，檢方建請法官延押；辯護律師則主張，當初黃志豪並非想要躲避，而是未收到法院的公文，至今已被羈押11個月，以無逃亡能力，應改以限制住居。

    法官關心黃志豪目前的家庭情形，黃志豪表示，父母70多歲、沒在工作，弟弟也被通緝，至今不知道在哪，父母只能吃老本。但當法官詢問可引介社會局幫忙、是否需要資源時，黃男又婉拒，稱父親是愛面子的人。

    黃男在庭結束後予以還押，離開高院時，被問到「為什麼在尿中加水？」，黃卻回答忘記了，接著離去不願再答。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播