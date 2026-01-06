毒駕釀死驗尿偷加水 司機求高院交保：弟被通緝、父母吃老本

貨車司機黃志豪去年2月施用安非他命毒駕上路，造成一死悲劇，目前被羈押中。（記者楊心慧攝）

貨車司機黃志豪去年2月施用安非他命毒駕上路，沒想到卻釀成車禍，高速追撞李姓騎士，導致其死亡，雖然黃男向警方坦承肇事，符合自首要件，但他案發後卻拒絕驗尿，後續採樣還把尿加水，新北地方法院國民法官庭認為黃男無悔悟，不予減刑，最終依毒駕致死罪判他8年徒刑；黃男目前被羈押中，高院今開庭，律師主張黃男無能力逃亡，盼能限制住居，請求交保，檢察官則建請延押。

黃男在去年2月16日吸毒後竟毒駕，並高速追撞李姓騎士，雖然事後主動向警方坦承肇事，卻企圖在尿液加水，還不積極與死者家屬和解，新北地方法院國民法官庭依毒駕致死罪判處8年有期徒刑。

請繼續往下閱讀...

黃志豪的羈押期限將於本月21日屆滿，檢方建請法官延押；辯護律師則主張，當初黃志豪並非想要躲避，而是未收到法院的公文，至今已被羈押11個月，以無逃亡能力，應改以限制住居。

法官關心黃志豪目前的家庭情形，黃志豪表示，父母70多歲、沒在工作，弟弟也被通緝，至今不知道在哪，父母只能吃老本。但當法官詢問可引介社會局幫忙、是否需要資源時，黃男又婉拒，稱父親是愛面子的人。

黃男在庭結束後予以還押，離開高院時，被問到「為什麼在尿中加水？」，黃卻回答忘記了，接著離去不願再答。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法