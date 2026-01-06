為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    基隆關2025年查獲走私毒品14件 總重12噸

    2026/01/06 16:20 記者俞肇福／基隆報導
    財政部2025年查緝走私成績不惡，圖為查緝到的走私品。（圖為財政部基隆關提供）

    財政部關務署基隆關2025年查獲各級毒品走私共有14件，高達1萬2000多公斤，成績可觀；基隆關指出，從此可見國內對毒品的需求，日益嚴重，基隆關為確保國家安全、社會治安及民眾健康，未來仍將持續加強查緝，阻卻不法於邊境。

    根據基隆關統計，去年在查獲的各級毒品中，以第四級毒品甲基苯基、丙酮及第二級毒品甲基安非他命為大宗，總重達到1萬2021.85公斤，其他還有模擬槍7支、未經檢疫農產品366.5公斤、畜產品816公斤，其中還包括未經檢疫豬肉及豬肉製品145公斤、活體動物689隻、紙菸5萬4394支、加熱式菸草1031條、電子煙478.4支、煙液239瓶、電子煙相關組合元件86萬2497件，並查獲侵害智慧財產權案計71件，侵權市值高達1億2400多萬元。

    基隆關表示，2025年一年基隆關同仁的努力下，積極精進各項查緝作為，並結合科技應用與跨機關合作，在防杜走私、查緝違禁品及不法貨物方面成果豐碩，查緝績效亮眼，有效維護國家安全及民眾健康，確保社會治安。

    基隆關並呼籲民眾透過24小時免費檢舉走私專線：0800306306勇於檢舉不法走私。

    財政部2025年查緝走私成績不惡，圖為查緝到的走私品。（圖為財政部基隆關提供）

