南方澳大橋斷裂釀6死 二審出庭承包商、監造商喊冤

南方澳大橋2019年10月1日斷裂釀6死，宜蘭地方法院一審判，前蘇澳港營運處工程科經理方碩堂及黃維力2人，涉犯過失致死罪嫌判無罪；承包商林群峰判刑1年6個月，主要在現場施工、監工的工地主任吳阿乾、協力廠商邊曉耕及監造廠商陳國雄等3人各判處2年；高院今開庭審理，已白髮蒼蒼的吳、邊、陳等3人為自己喊冤，陳國雄更說一審是不公正、不公平的審判，判決結果非事實，盼能無罪。

南方澳大橋坍塌案，宜蘭地院於2024年5月8日宣判，承包商林群峰、工地主任吳阿乾、協力廠商邊曉耕及監造商陳國雄等4人，均涉犯過失致人於死罪，其中林群峰是公司負責人判處有期徒刑1年6個月，主要在現場施工及監工的吳阿乾、邊曉耕及陳國雄則各處2年。前蘇澳港營運處工程科經理方碩堂及黃維力，被訴過失致人於死部分均判無罪，過失傷害部分公訴不受理。

宜蘭地院認定，林群峰、吳阿乾、邊曉耕及陳國雄等4人，負有按圖承造義務、應做好防水措施，卻疏於注意而未按圖施工及監督，導致實際施作的吊索端錨系統無法與錨頭密接，橋面板接合縫隙處也僅以樹脂類填縫膠充填，未施作墊片防水，經風吹日曬雨淋後橋梁結構劣化嚴重，才會造成支撐力不足坍塌。

林群峰、吳阿乾、邊曉耕及陳國雄今出庭皆強調自己有按圖施工，吳阿乾強調自己只是工地主任，工程進行時以施工圖核對施工事項，皆按照程序，他覺得很冤枉。陳國雄主張並無過失，未按圖施工非事實，且該案施工圖不見，檢察官卻用竣工圖比對，實際上是竣工圖有問題。

辯護律師陳淳文表示，竣工圖的圖說有無法辨識的亂碼，且圖說甚至互相矛盾、錯誤，存在諸多瑕疵，根本不能採用。林群峰、吳阿乾、邊曉耕及陳國雄等4人認為自己很冤枉，希望法官能盼無罪。

南方澳大橋斷裂坍塌，造成6名外籍漁工罹難，另有12人受傷，重建工程斥資近10億元、歷時2年5個月，2022年12月18日重新開放通車。

