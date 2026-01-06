為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    立德電子高階經理人涉掏空 檢調10路搜索約談董座、前總經理父子

    2026/01/06 15:59 記者王定傳／台北報導
    立德去年曾召開重大訊息說明記者會，揭露重大內控缺失。（資料照，證交所提供）

    檢調獲報，上市公司立德電子（3058）有高階經理人，涉未經公司程序，於2023年及2024年間分別出售公司所持有的未上市櫃股票，經統計，2023年出售持股約500萬股，交易金額高達7千多萬，2024年出售950萬股，金額1億餘元（此部份事後已回補），未將交易入帳且未收回款項，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處兵分10路發動搜索，約談立德電子包姓前總經理、包父即立德電子包姓董事長等10人。

    立德電子創立於1970年，在2002年公開掛牌上市，初期以生產音頻變壓器與薄膜電容為主，後轉型成為專業交換式電源供應器製造商。

    據了解，本案源於去年3月間，會計師查核立德電子2024年度財報時，發現未上市櫃公司持股數量短少950萬股，經立德電子內部擴大清查，發現2023年也有相同情形，有高階經理人處分公司未上市櫃股票約500萬股。

    立德電子於去年4月發布重訊揭露此事，5月13日再發布重訊指包姓總經理辭職，隔日又發重訊指，高階經理人處分公司持有的未上市櫃股票950萬股，應收出售證券款共計1億19萬8500元，其應收出售證券款已於公司董事會通過2024年度合併財務報告前全數收回。

    檢調調查，立德電子高階經理人涉未經公司程序，於2023年及2024年間，分別出售公司所持有的未上市櫃股票給萊力國際商務公司及萊力公司廖姓前負責人；經統計，2023年出售持股約500萬股，交易金額高達7千多萬，2024年出售950萬股，金額1億餘元。

    檢察官王繼瑩今指揮台北處持法院核發的搜索票兵分10路搜索立德電子及萊力公司等處，並約談立德電子包姓董事長、包姓前總經理、吳姓女財務主管、萊力公司廖姓前負責人等10人，全案朝證券交易法特別背信、財報不實等罪嫌偵辦。

