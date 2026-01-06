為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    捷運站出口大喊「我有槍」 男3罪嫌起訴

    2026/01/06 15:22 記者王定傳／台北報導
    邱男被警方制伏在地，並上銬逮捕。（資料照）

    邱男被警方制伏在地，並上銬逮捕。（資料照）

    台北車站及中山區南西商圈去年12月19日晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷；怎料，邱姓男子隔天竟跑到新北市蘆洲區三民高中捷運站出口外，大喊「我有槍」，員警發現上前制止、壓制逮捕，邱男還搶奪員警手中警棍並造成員警受傷，新北地檢署訊後將他聲押獲准，今日依恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌將邱男起訴。

    據了解，35歲邱男於去年12月20日上午10時許行經捷運三民高中外，當街大喊「我有槍」，恰巧新北警察局加強巡邏捷運站警力途經，員警眼見邱男邊喊邊走向三民高中站2號出口，趕緊上前將他攔停，邱男仍想頑抗，甚至搶奪員警警棍，警方強勢制伏他上銬逮捕。

    警方將他逮捕後，依恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌送辦，檢察官則向法院聲請羈押獲准，今偵查終結起訴。

    新北檢表示，去年底發生台北車站攻擊事件後，已成立「危害公眾攻擊應變小組」，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，俾即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效，近日偵辦多起危害公眾安全的暴力犯罪，均秉持從嚴從速原則偵辦，全力預防及嚇阻犯罪，避免恐慌情緒蔓延，以守護民眾安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播