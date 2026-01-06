捷運站出口大喊「我有槍」 男3罪嫌起訴

邱男被警方制伏在地，並上銬逮捕。（資料照）

台北車站及中山區南西商圈去年12月19日晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷；怎料，邱姓男子隔天竟跑到新北市蘆洲區三民高中捷運站出口外，大喊「我有槍」，員警發現上前制止、壓制逮捕，邱男還搶奪員警手中警棍並造成員警受傷，新北地檢署訊後將他聲押獲准，今日依恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌將邱男起訴。

據了解，35歲邱男於去年12月20日上午10時許行經捷運三民高中外，當街大喊「我有槍」，恰巧新北警察局加強巡邏捷運站警力途經，員警眼見邱男邊喊邊走向三民高中站2號出口，趕緊上前將他攔停，邱男仍想頑抗，甚至搶奪員警警棍，警方強勢制伏他上銬逮捕。

警方將他逮捕後，依恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌送辦，檢察官則向法院聲請羈押獲准，今偵查終結起訴。

新北檢表示，去年底發生台北車站攻擊事件後，已成立「危害公眾攻擊應變小組」，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，俾即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效，近日偵辦多起危害公眾安全的暴力犯罪，均秉持從嚴從速原則偵辦，全力預防及嚇阻犯罪，避免恐慌情緒蔓延，以守護民眾安全。

