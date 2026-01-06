電動代步車誤壓人腳 險引發街頭糾紛

一場「壓到腳糾紛」警方到場了解後雙方各自離開。（記者劉慶侯翻攝）

自稱擔任台灣障礙青年理事的22歲蔡男，昨日晚間乘坐電動代步車在北市萬華成都路附近逛街時，車輪疑似不慎壓到58歲洪男的左腳，洪男隨即與友人趙男上前將蔡男圍住理論，甚至要求給付賠償金。洪男嚇得不知所措，幸行經的新北市某議員辦公室主任出面解圍並報警，警方到場雙方才和解，結束這場糾紛。

據了解，昨日晚間約9時左右，有輕微腦麻身心障礙症的蔡男，在乘坐電動代步車時因使用不慎，壓到行經身旁的洪男左腳，洪男當下情緒異常激動，與友人趙男不斷對蔡男飆罵髒話，表示左腳遭到壓傷，要求立即給予賠償。

自稱是台大社工系畢業的蔡男，事後在社群平台Threads發文表示，當時對方不斷靠近並壓著他的代步車，讓他感到非常害怕且不知所措，害怕對方會有暴力行為。

行經現場的新北市某議員辦公室主任見狀，馬上出言制止，並撥打110報案，萬華警分局西門町派出所獲報迅速趕抵現場，及時介入協調並告知雙方相關法律權益。經警方排解後，洪男與趙男才停止叫囂，暫不提出告訴，雙方各自離去。

