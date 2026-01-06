為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    兄弟酒後鬥毆案情反轉 弟「弒兄」變自衛傷人？

    2026/01/06 15:23 記者劉人瑋／台東報導
    案發現場已被封鎖，地上還殘留斑斑血跡。（民眾提供）

    案發現場已被封鎖，地上還殘留斑斑血跡。（民眾提供）

    台東關山鎮今清晨發生兄弟酒後鬥毆事件，弟弟在衝突中以水果刀刺入哥哥腹部導致臟器外露，但經警方初步偵訊，想不到案件中的「被害者」哥哥沒那麼單純，還是哥哥拿刀找弟弟算帳，當時還有家人都還在屋內，弟弟為了奪刀還遭砍傷，最後反刺哥哥並報警送醫。

    這對位在關山鎮的陳姓兄弟相差3歲，但酒後爭吵己非首次，先前已有多次報案記錄，但這次釀下大禍還險些造成命案，據目前警方所知，兄弟2人受僱同一僱主，哥哥常抱怨僱主不公，在工作上較為吃虧，但也多是酒後亂發牢騷、事由也不少，最終都造成雙方糾紛。

    警方今下午初步偵訊得知，今清晨3時許，兄弟2人喝完酒後，哥哥拿著水果刀向弟弟揮舞，弟弟因此頭部還被扎了數下、血流如注，但當下還有家人在小屋中，因此弟弟奮而奪刀、手腕還因此被砍傷，只是奪下刀後的弟弟卻又1刀刺入哥哥腹部後再拔出，見哥哥痛得摀住腹部才看清其臟器都要流出，這才又嚇得趕急報警求助。

    檢警將對雙方再進一步偵訊釐清犯案過程以辨別弟弟揮刀當下動機和詳細現場狀況。只是初見到「弒兄」的「被害者」，和「一直被煩擾的加害者」，且還有前案可循，案情可能與案發當下狀況有很大出入，檢警表示，需再進一步釐清。

    即使救護車狂飆、搖搖晃晃，救護人員全程站起按壓，以免臟器整個流出。（警消提供）

    即使救護車狂飆、搖搖晃晃，救護人員全程站起按壓，以免臟器整個流出。（警消提供）

