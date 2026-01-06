太平火警燒8戶 市府今現場設行動戶政助補發燒毀證件

太平火警燒8戶，太平戶所前往現場設行動戶政助受災戶補發燒毀證件。（圖：市府提供）

台中市太平區光興路1432巷昨（5日）晚發生住宅火警，火勢延燒8戶，並造成周邊約20餘戶停電，市府昨晚緊急協助安置5名受波及住戶住旅館，太平戶政事務所今前往現場設行動戶政窗口，協助受災民眾補辦身分證、戶口名簿及健保卡等重要證件，讓受災戶安心整理家園，不必多處奔波補辦。

台中市民政局長吳世瑋指出，昨晚太平火警因風勢大迅速向一旁蔓延，總計有8戶遭波及，有1名民眾嗆傷送醫，所幸無生命危險，太平區長陳柏宏昨晚第一時間趕赴現場關心災情，並協調各單位即時提供協助，協助5人入住旅館、6人依親安置，另約40名住戶在確認住宅結構安全後返家休息；另大火一度造成週邊20餘戶停電，今午約10餘戶停電中，已連繫台電緊急搶修，今日可望全面復電。

吳世瑋說，考量部分受災戶第一時間逃生，身分證及健保卡於火災中燒毀，太平戶所主任王琇昤今率團隊前往現場設立行動戶政窗口，協助災民補發國民身分證、戶口名簿，並透過一站式通報系統協助補發健保卡，同時專簽免收規費，減輕受災家庭負擔。

太平區長陳柏宏表示，公所後續將持續掌握消防鑑定及災損情形，結合社政、民政及相關單位資源，提供必要的生活扶助與關懷服務，陪伴受災市民走出災後陰霾、儘早恢復正常生活。

