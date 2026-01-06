為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    年關近「什麼都偷」！恆警搗破高屏電纜竊盜團 太陽能板都不放過

    2026/01/06 14:53 記者蔡宗憲／屏東報導
    高屏電纜竊盜團 連太陽能板（底下黑色的板子）都不放過。（警方提供）

    農曆春節將至，不法份子為了籌措「紅包錢」竟飢不擇食！屏東恆春警方近期接獲報案，指稱有竊盜集團專挑閒置空屋及太陽能光電場行竊，連沉重的電表與光電板都照偷不誤。恆春分局獲報後抽絲剝繭，日前發動強勢搜捕，一舉將張姓主嫌為首的4名毒蟲逮捕歸案，現場搜出大量電纜線及毒品，甚至還有空氣狙擊長槍，訊後依加重竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

    隨著年節腳步近了，這群活動於高屏地區的毒品人口，看準偏郊地區的農牧用地、閒置倉庫及新興的光電場地廣人稀，竟組成竊盜集團瘋狂「割韭菜」。恆春分局調查，以張男為首的4名嫌犯，犯案範圍極廣，且手法專業，利用深夜時分持電鋸、老虎鉗剪取電纜線，造成許多光電業者與農民損失慘重。

    恆春分局長郭懷澤得知後深感重視，立即指示偵查隊組成專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。經連日埋伏蒐證，警方見時機成熟，近日展開收網行動，兵分多路將張姓、林姓及兩名許姓嫌犯拘提到案。

    警方在現場宛如搜索到一個「小型五金行」，共查獲裸銅線2捆、電纜線8捆、變壓線圈8捆、光電板3片，甚至連電表都拆了6具，連同作案用的自小貨車、電鋸等工具一併查扣。更令警方驚訝的是，這群竊賊不僅「愛錢」更「愛毒」，現場起獲第一級毒品海洛因菸3支、二級毒品「喵喵」約20公克及吸食器，甚至還有一把具殺傷力的空氣狙擊長槍，火力與毒性兼具。

    「絕對不讓農民與業者的心血化為烏有！」恆春警方強調，這群竊嫌嚴重破壞社會治安，警詢後已依加重竊盜、毒品等罪嫌移送屏東地檢署，並針對這群「年關大盜」向法院建請預防性羈押，避免其在春節期間繼續作亂。

    警方也呼籲，春節期間將加強巡邏，針對偏遠地區空屋及光電場提升見警率，提醒業者及民眾應加強防盜措施，若發現可疑人士出沒，請立即撥打110，共同守護家園平安過好年。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高屏電纜竊盜團，偷了裸銅線2捆、電纜線8捆、變壓線圈8捆、光電板3片。（警方提供）

    張姓主嫌為首的4名毒蟲逮捕歸案，現場還有空氣狙擊長槍。（警方提供）

    恆警搗破高屏電纜竊盜團。（警方提供）

