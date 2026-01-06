強烈冷氣團來襲全台冷颼颼 今年5天非創傷OHCA共147人

全台受強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降。（資料照）

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台各地氣溫驟降，且有10度以下氣溫發生的機率。消防署統計，從今年元旦至昨（5）天，全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）救護案為147人，昨天35人為今年新高。消防署提醒，低溫易誘發心血管疾病，應注意保暖並留意家中長者健康狀況，若出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸不順或突然不適，請立即撥打119求助。

據統計，今年元月1日至5日，非創傷OHCA人數共147人，包括1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人，消防署表示，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實。

請繼續往下閱讀...

消防署指出，天氣寒冷時容易讓血壓升高、心臟負擔加重，增加心臟病、中風與猝死風險，特別是在清晨、夜晚或溫差大的時候，提醒民眾注意保暖，起床及外出時避免突然受冷，天冷時避免從事劇烈活動，至於長者及慢性病患者更要留意身體狀況。

消防署說，近期雪霸及玉山國家公園，接連發生登山民眾失溫死亡及失聯案件，由於低溫、強風及積雪環境將大幅增加失溫、滑墜與迷途風險，且部分高山路段通訊不良，救援難度甚高，請民眾審慎評估是否進入高山活動，若仍有登山需求，務必事前查詢天氣與雪況，並攜帶完整裝備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法