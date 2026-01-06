為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖縣消防局添3名EMTP生力軍 全育霆勇奪第1名結訓

    2026/01/06 13:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府消防局選派3人受訓，都順利取得EMTP證照。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣政府消防局選派3人受訓，都順利取得EMTP證照。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣政府消防局近年不斷添購新裝備，提升消防及救護同仁安全，並獲得各界善心團體捐助，硬體設施大幅提升。去年澎湖縣政府消防局選派馬公分隊全育霆、朱育辰及白沙分隊李榕榕等3位優秀救護人員，前往新北市政府消防局，參加由國立台灣大學附設醫學院辦理之「高級救護技術員（EMTP）」訓練，提升軟體實力。

    3位優秀救護人員，歷經到院前醫療、救護車及醫院實習等完整訓練，並通過衛福部甄試，全數合格，其中全育霆在參訓38人中，更以第1名成績結訓，成為澎湖之光，3人都順利取得證照，返回澎湖，投入救護工作，讓澎湖民眾健康更獲保障。

    澎湖縣政府消防局表示，該局已有24位高級救護技術員，自2022年起連續4年培訓專業人力，持續精進救護技術。局長許文光指出，高級救護技術員培育不易，但對提升到院前救護品質、守護縣民生命安全具有關鍵意義，未來也將持續強化設備與訓練，全面提升澎湖急救力。

    全育霆參加EMTP訓練 以第1名成績結業。（澎湖縣政府消防局提供）

    全育霆參加EMTP訓練 以第1名成績結業。（澎湖縣政府消防局提供）

    圖
    圖
