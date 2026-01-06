為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    萬華3色情養生館業者屢換招牌躲取締 遭斷水斷電

    2026/01/06 13:18 記者劉慶侯／台北報導
    台電人員執行斷電。（記者劉慶侯翻攝）

    台電人員執行斷電。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市萬華區的「 千百麗美容館」、「七星級美容館」、「香榭軒美容館」，因屢被警方查獲經營色情，經報請台北市政府核准，會同建築管理工程處、台灣自來水公司、台灣電力公司等單位人員，執行斷水斷電，展現打擊不肖業者決心。

    警方表示，這3家違法的業者為：位在內江街的千百麗美容館（原名：英琪泰養生館），上次被查獲時間為114年5月19日；本次被查獲時間是114年9月26日。

    另在康定路的七星級美容館（原名：新天地養生館），上次被查獲時間是112年5月30日，本次被查獲時間為114年10月17日。而在萬大路的香榭軒美容館（原名：花漾養生會館），上次被查獲時間是113年9月25日；本次被查獲時間為114年12月18日。

    萬華分局表示，這3家養生館屢遭檢舉違法經營色情，均遭警方查獲有女按摩師與男客非法進行性交易，行為人及業者不僅依法裁罰及移送，更立即將業者報送北市政府都市發展局依都市計畫法裁處罰鍰並勒令停止違規使用，且列為「正俗專案」執行對象2年。

    不料，業者無視法規，持續挑戰公權力，甚至更換招牌規避，暗中持續經營違法色情交易；萬華分局專案人員持續蒐證，待事證齊全後，分別於114年9月、10月及12月持搜索票至3處非法色情場所突襲查緝，當場再度查獲非法性交易行為，行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

    為展現市政府鐵腕手段，昨（5）日下午由萬華分局、北市建管處、台灣自來水公司及臺灣電力公司等相關單位人員，連續執行3家斷水斷電，期對於其他心存僥倖不法業者，達到震懾效果。

    自來水公司人員執行斷水。（記者劉慶侯翻攝）

    自來水公司人員執行斷水。（記者劉慶侯翻攝）

