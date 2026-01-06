女子揮剪刀抵抗性侵傷男友 法院：正當防衛免責

楊姓男子遇性侵小敏，反遭小敏持剪刀劃傷，法院認為小敏持剪刀自衛，屬正當防衛，判她無罪。（情境照）

基隆市楊姓水電工求歡不成，被控扯破女友小敏（化名）內褲，啃咬小敏臉頰、毆打左臉後想硬上，遇小敏持剪刀奮力反抗才作罷，楊被依犯性交未遂罪判處2年徒刑（上訴高院審理中）。不過，小敏持剪刀護貞操，致楊頸肩、胸、四肢等多處擦傷，卻被檢方依傷害罪嫌起訴；基隆地院認為，小敏持剪刀傷及楊男，屬正當防衛，判她無罪。

判決指出，楊姓水電工與女友小敏交往期間，多次向小敏求歡遭拒，楊被控前年4月20日凌晨2時許在住處求歡再次遭拒後，扯破小敏內褲後，啃咬敏左臉頰、再毆打小敏左臉想要硬上，小敏邊喊救命，邊掙扎，隨手拿起剪刀反抗，但仍被楊男撞傷胸部壓制在地上，楊男也因此氣力放盡，因頸肩、胸腹與四肢等處受有擦傷，而未能得逞。

檢方調查後，將楊男依強制性交罪未遂起訴，法院去年11月依楊男犯強制性交罪未遂判處2年徒刑；全案上訴台灣等高法院審理中。至於，小敏挨告傷害罪的部分，女子坦承當晚有拿剪刀亂揮造成楊男受傷，是為了防衛自己不遭楊性侵，才揮舞剪刀自我防衛。檢察官認為小敏持剪刀傷害楊男，並不是出於自衛，依涉犯傷害罪起訴她。

法官審理認為，小敏深夜處在與楊男單獨相處的環境，楊男對她強制性交未遂，因門戶關閉，外人無法擅入，求援也難獲得即時救助，小敏在孤立無援情狀下，持剪刀自我防衛，實屬有據；再說，楊男當晚性侵未遂，女子勢必持續維持警戒姿態，不能失去保護自我用的剪刀，落入楊的手中，因此判決無罪。

