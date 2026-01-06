為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女子揮剪刀抵抗性侵傷男友 法院：正當防衛免責

    2026/01/06 13:10 記者林嘉東／基隆報導
    楊姓男子遇性侵小敏，反遭小敏持剪刀劃傷，法院認為小敏持剪刀自衛，屬正當防衛，判她無罪。（情境照）

    楊姓男子遇性侵小敏，反遭小敏持剪刀劃傷，法院認為小敏持剪刀自衛，屬正當防衛，判她無罪。（情境照）

    基隆市楊姓水電工求歡不成，被控扯破女友小敏（化名）內褲，啃咬小敏臉頰、毆打左臉後想硬上，遇小敏持剪刀奮力反抗才作罷，楊被依犯性交未遂罪判處2年徒刑（上訴高院審理中）。不過，小敏持剪刀護貞操，致楊頸肩、胸、四肢等多處擦傷，卻被檢方依傷害罪嫌起訴；基隆地院認為，小敏持剪刀傷及楊男，屬正當防衛，判她無罪。

    判決指出，楊姓水電工與女友小敏交往期間，多次向小敏求歡遭拒，楊被控前年4月20日凌晨2時許在住處求歡再次遭拒後，扯破小敏內褲後，啃咬敏左臉頰、再毆打小敏左臉想要硬上，小敏邊喊救命，邊掙扎，隨手拿起剪刀反抗，但仍被楊男撞傷胸部壓制在地上，楊男也因此氣力放盡，因頸肩、胸腹與四肢等處受有擦傷，而未能得逞。

    檢方調查後，將楊男依強制性交罪未遂起訴，法院去年11月依楊男犯強制性交罪未遂判處2年徒刑；全案上訴台灣等高法院審理中。至於，小敏挨告傷害罪的部分，女子坦承當晚有拿剪刀亂揮造成楊男受傷，是為了防衛自己不遭楊性侵，才揮舞剪刀自我防衛。檢察官認為小敏持剪刀傷害楊男，並不是出於自衛，依涉犯傷害罪起訴她。

    法官審理認為，小敏深夜處在與楊男單獨相處的環境，楊男對她強制性交未遂，因門戶關閉，外人無法擅入，求援也難獲得即時救助，小敏在孤立無援情狀下，持剪刀自我防衛，實屬有據；再說，楊男當晚性侵未遂，女子勢必持續維持警戒姿態，不能失去保護自我用的剪刀，落入楊的手中，因此判決無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播