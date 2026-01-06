為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不舒服打給姊姊說在車上睡一下...... 板橋男基隆買魚疑天冷猝死

    2026/01/06 11:15 記者林嘉東／基隆報導
    新北市板橋區陳姓男子今天清晨到基隆市崁仔頂買完魚貨，感覺身體不適，在車上休息片刻，疑似因天冷猝死在車上。警方報請檢察官相驗釐清死因。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市板橋區陳姓男子今天清晨到基隆市崁仔頂採買魚貨，感覺身體不適，打電話跟姊姊說他在車上睡一下；未料，疑似因天冷猝死在車上。警方獲報趕抵時，陳已無心跳呼吸，送醫急救後不治。警方呼籲，連日來清晨氣溫偏低，民眾外出要做好保暖，以免發生意外。

    基隆市警一分局忠二路派出所今天上午8點30分接獲陳姓婦人報案稱，他弟弟躺在車上，叫不醒，請警方協助救人，警方到場打不開車門，趕緊通報消防局隊員協助救人；經消防隊員救出陳男時，發現他全身冰冷無心跳呼吸，趕緊將他送往衛福部基隆醫院急救仍回天乏術。

    警方調查，65歲陳姓男子今天清晨獨自從新北市板橋住處開車北上基隆崁仔頂採買魚貨；他清晨6時許，買完魚貨上車後，感覺身體不適，打電話向姊姊報平安稱，他要在車上睡一下，再回去板橋。

    陳的姊姊苦等不到他回家，打電話給他又沒接，開車北上基隆找人；上午8點半，發現陳的車子停在忠二路派出所旁，發現陳躺在駕駛座上一動也不動，趕緊報案救人，送醫後仍不治；陳的姊姊難過不已，頻頻拭淚。

    一分局偵查隊在陳男急救無效後，將報請檢察官進行司法相驗釐清死因。警方初步研判，陳疑因天冷未注意保暖，猝死車上，不過死因有待檢察官相驗後釐清。

