台中暗夜火警延燒8戶 1嗆傷1燒傷送醫

台中太平區光興路1432巷今晚傳出火警，火勢猛烈迅速延燒，造成8戶遭潑及。（民眾提供）

台中太平區光興路1432巷今晚近8點時傳出民宅火警，台中市消防局獲報出動多個分隊到場搶救，不過因火勢猛烈，迅速向一旁延燒，共有8戶遭潑及，其中1名男子救火時眼睛受傷送醫，另有一名女孩嗆傷預防性送醫，火勢到目前仍在殘火處理，詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

台中市消防局今晚7點51分接獲報案，指稱太平區光興路1432巷38弄傳出民宅火警，立刻派遣車籠埔、仁化、中山等分隊到場搶救，消防人員抵達時，火勢已經全面燃燒，並向一旁延燒，消防人員全力搶救，火勢約在晚間10點控制，不過直到10點30分還在做殘火處理。

請繼續往下閱讀...

因現場火勢猛烈，共有8戶民宅遭潑及，並傳出1名男子救火時眼睛受傷送醫，另有一名女孩則是嗆傷預防性送醫，太平區長陳柏宏也立刻到場關心，並派人到醫院慰問，強調目前有5人需要安置，其餘受災戶則暫時依親，將會全力協助受災民眾。

台中太平區光興路1432巷今晚傳出火警，消防人員到場搶救。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法