為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    雪茄館淪「專屬水房」！老闆助太子集團洗錢 160萬交保限制出境

    2026/01/05 22:47 記者劉詠韻／台北報導
    檢警追查，王俊國曾多次於陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館進行交易，並向經營者陳氏兄弟檔調取大量現金。（記者劉詠韻攝）

    檢警追查，王俊國曾多次於陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館進行交易，並向經營者陳氏兄弟檔調取大量現金。（記者劉詠韻攝）

    台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案進入收網階段，檢警順著玄古管理顧問公司第二任負責人王俊國這條線索，發現位於台北信義區知名雪茄館Cigar Vie疑淪資金交易管道，王也曾多次在館內調取大量現金。檢警今拘提雪茄館老闆陳韋翔兄弟到案，晚間諭令陳韋翔160萬元交保，並限制出境、出海，哥哥陳韋志則遭聲押禁見，全案朝洗錢、賭博及組織犯罪方向偵辦。

    太子集團創辦人陳志因在柬埔寨經營跨國詐騙，去年10月遭美國司法部起訴。檢警調查發現，太子集團在香港成立「博高公司」管理旗下豪華遊艇，幕後實際操盤者為陳志的親信、已入籍柬埔寨的中國籍吳逸先。吳逸先安排其姊姊及嫁來台的中配吳宜家擔任博高公司法人，再聘王俊國協助資金調度與帳務管理。

    博高公司曾將其中4艘豪華遊艇停泊於台灣碧砂漁港，並為管理遊艇，在台設立玄古管理顧問公司招募員工，王俊國也擔任玄古公司負責人，負責日常營運與財務調度。

    檢警追查，王俊國曾多次於陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館進行交易，並向2人調取大量現金。陳韋翔表面上為雪茄館負責人，實際上與哥哥共同為犯罪集團調度資金，2兄弟疑成為太子集團在台的專屬「水房」，由太子集團透過吳逸先指揮王俊國與陳氏兄弟對接資金業務。

    檢警今下午拘提陳韋翔後，釐清他是否協助太子集團將海外資金變現，以及實際經手金額與角色分工，晚間諭令160萬元交保，陳韋志則遭檢方聲押禁見，全案持續偵辦中，方向涵蓋洗錢、賭博及組織犯罪等。

    台北地檢署偵辦太子集團案，迄今曾兵分47路搜索太子集團在台多處據點，拘提包括操盤手王昱棠、辜淑雯等23人到案。部分核心幹部已遭聲押禁見，其他共犯則以數萬元至百萬元不等交保，部分人並限制出境、出海。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    檢警追查，協助太子集團資金調度與帳務管理的王俊國，曾多次於陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館進行交易，並向2人調取大量現金。（記者劉詠韻攝）

    檢警追查，協助太子集團資金調度與帳務管理的王俊國，曾多次於陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館進行交易，並向2人調取大量現金。（記者劉詠韻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播