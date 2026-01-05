1/5 財神沒上班！威力彩、今彩539頭獎均摃龜

第115000002期威力彩、第115000004期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月5日開獎的第115000002期威力彩、第115000004期今彩539頭獎均摃龜。預估下期（8日）威力彩，頭獎累積獎金將上看4.4億元。

第115000002期威力彩中獎號碼為「第一區：11、14、19、25、34、37，第二區：04」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共14注中獎，每注可得15萬元；肆獎共62注中獎，每注可得2萬元；伍獎共389注中獎，每注可得4000元；陸獎共2661注中獎，每注可得800元；柒獎共5235注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬8694注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬5524注中獎，每注可得100元；普獎共6萬4821注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第115000004期今彩539中獎號碼為「10、16、18、34、39」，頭獎摃龜；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共6640注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7921注中獎，每注可得50元。

第115000004期39樂合彩中獎號碼為「10、16、18、34、39」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共141注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8223注中獎，每注可得1125元。

第115000004期3星彩中獎號碼為「544」，壹獎共53注中獎，每注可得5000元。

第115000004期4星彩中獎號碼為「2534」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今日中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法