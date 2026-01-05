離奇！彰化大村女騎機車疑遭撞飛 倒栽掉大水溝卡樹幹命危

彰化大村鄉有女機車騎士疑被撞擊彈飛，墜溝渠卡在樹幹上。（民眾提供）

彰化縣大村鄉東美路今（5日）晚發生一起離奇車禍，一名女騎士行經圳溝旁，疑遭後方車子強力撞擊，整個人彈飛而起，再倒栽入溝渠，卡在樹幹上，被救起時已無生命跡象，經現場急救後緊急送醫，目前仍在搶救中。

這起禍發生在晚間6時30分左右，消防人員到場，只見1名女子頭戴安全帽吊在圳溝中樹幹上，消防隊員在溝渠旁看到一部機車，研判女騎士疑遭猛烈撞擊，再倒栽蔥地卡在樹幹上。



彰化縣消防局獲報後，立即派遣大村、林厝等分隊，共出動2輛消防車、1輛救護車及6名消防人員趕往現場。現場用吊車吊臂，搭配籃式擔架及三角吊帶，將救援人員垂降至深溝中，小心地將女子從樹幹移出，並固定於擔架上，再以吊臂運送至路面。

女子被救起後，經初步檢傷左小腿有開放性骨折、擦挫傷，已經失去呼吸心跳，救護員立刻施以CPR心肺復甦術、使用AED電擊，並以Lucas自動心肺復甦機、頸圈及長背板救護，送往醫院急救。至於確切的車禍發生原因，仍有待警方後續進一步調查釐清。

