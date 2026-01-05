為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    離奇！彰化大村女騎機車疑遭撞飛 倒栽掉大水溝卡樹幹命危

    2026/01/05 22:04 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化大村鄉有女機車騎士疑被撞擊彈飛，墜溝渠卡在樹幹上。（民眾提供）

    彰化大村鄉有女機車騎士疑被撞擊彈飛，墜溝渠卡在樹幹上。（民眾提供）

    彰化縣大村鄉東美路今（5日）晚發生一起離奇車禍，一名女騎士行經圳溝旁，疑遭後方車子強力撞擊，整個人彈飛而起，再倒栽入溝渠，卡在樹幹上，被救起時已無生命跡象，經現場急救後緊急送醫，目前仍在搶救中。

    這起禍發生在晚間6時30分左右，消防人員到場，只見1名女子頭戴安全帽吊在圳溝中樹幹上，消防隊員在溝渠旁看到一部機車，研判女騎士疑遭猛烈撞擊，再倒栽蔥地卡在樹幹上。

    彰化縣消防局獲報後，立即派遣大村、林厝等分隊，共出動2輛消防車、1輛救護車及6名消防人員趕往現場。現場用吊車吊臂，搭配籃式擔架及三角吊帶，將救援人員垂降至深溝中，小心地將女子從樹幹移出，並固定於擔架上，再以吊臂運送至路面。

    女子被救起後，經初步檢傷左小腿有開放性骨折、擦挫傷，已經失去呼吸心跳，救護員立刻施以CPR心肺復甦術、使用AED電擊，並以Lucas自動心肺復甦機、頸圈及長背板救護，送往醫院急救。至於確切的車禍發生原因，仍有待警方後續進一步調查釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播