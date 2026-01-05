居服員對腦麻女伸狼爪 被阻竟酸「胸小摸一下又沒感覺」

台中一名林姓居服員，趁幫女子拔罐伸手摸胸，還酸：「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，一審依加重強制猥褻罪判處3年6月，上訴二審判決駁回。（情境照）

台中林姓居家服務員平時照顧一名行動不便老翁，2023年1月卻趁幫老翁罹患腦性麻痺女兒拔罐，將手伸進內衣撫摸胸部、乳頭，女子出手制止時林男竟說：「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，林男審理時矢口否認犯行，但法官認為女子前後供述一致，且事後出現創傷後壓力症，認定林男犯案屬實，一審依加重強制猥褻罪判處3年6月徒刑；林男不服上訴二審，法官認為事證明確，駁回上訴。

判決指出，林姓居家服務員平時照顧行動不便老翁，其女兒因腦性麻痺行動不便，平時以輪椅代步，林男2023年1月23日到老翁家提供居家照服時徵得女子同意幫她拔罐，卻趁女子父親在客廳，母親外出倒垃圾時，在廚房將手從毛衣領口伸進女子胸前摸胸，女子察覺出手制止，口喊「不要」，林男卻繼續觸摸右胸及乳頭，還說：「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，直到女子再奮力頂開，林男才鬆手，女子不甘受辱報警提告。

林男在審理時坦承幫女子拔罐，並站在輪椅後方有觸摸身體的行為，但矢口否認有強制猥褻，辯稱因女子告知肩胛骨會酸痛，出於治療或幫助舒緩的動機而按壓女子鎖骨，只有把衣服稍微拉開一點看肩膀拔罐情況，並沒有摸胸。

辯護人則稱，本件僅有女子單方面指控，並沒有其他證據可證明林男有猥褻行為。

台中地方法院法官審理後認為，女子前後供述都一致，且當天林男也有幫女子母親拔罐，卻沒有要求看拔罐後的情形，唯獨趁女子獨自在廚房要求看拔罐效果，明顯悖於常情，且兩人之前也沒有嫌隙或不愉快，沒有動機誣賴他，事後鑑定達創傷後壓力症狀的標準，並達重度憂鬱有自殺念頭，認定林男不顧女子抗拒，對女子有強制猥褻行為。

一審法官審酌，林男對罹患腦性麻痺的女子有強制猥褻行為，且事後否認犯行，並沒有和女子進行調解賠償，依加重強制猥褻罪判處3年6月徒刑，林男不服上訴二審。

台中高分院法官審理後認為，林男違反女子意願，強制猥褻事證明確，犯行足堪認定，判決駁回上訴，仍可上訴。

