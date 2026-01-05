為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    居服員對腦麻女伸狼爪 被阻竟酸「胸小摸一下又沒感覺」

    2026/01/05 20:37 記者陳建志／台中報導
    台中一名林姓居服員，趁幫女子拔罐伸手摸胸，還酸：「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，一審依加重強制猥褻罪判處3年6月，上訴二審判決駁回。（情境照）

    台中一名林姓居服員，趁幫女子拔罐伸手摸胸，還酸：「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，一審依加重強制猥褻罪判處3年6月，上訴二審判決駁回。（情境照）

    台中林姓居家服務員平時照顧一名行動不便老翁，2023年1月卻趁幫老翁罹患腦性麻痺女兒拔罐，將手伸進內衣撫摸胸部、乳頭，女子出手制止時林男竟說：「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，林男審理時矢口否認犯行，但法官認為女子前後供述一致，且事後出現創傷後壓力症，認定林男犯案屬實，一審依加重強制猥褻罪判處3年6月徒刑；林男不服上訴二審，法官認為事證明確，駁回上訴。

    判決指出，林姓居家服務員平時照顧行動不便老翁，其女兒因腦性麻痺行動不便，平時以輪椅代步，林男2023年1月23日到老翁家提供居家照服時徵得女子同意幫她拔罐，卻趁女子父親在客廳，母親外出倒垃圾時，在廚房將手從毛衣領口伸進女子胸前摸胸，女子察覺出手制止，口喊「不要」，林男卻繼續觸摸右胸及乳頭，還說：「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，直到女子再奮力頂開，林男才鬆手，女子不甘受辱報警提告。

    林男在審理時坦承幫女子拔罐，並站在輪椅後方有觸摸身體的行為，但矢口否認有強制猥褻，辯稱因女子告知肩胛骨會酸痛，出於治療或幫助舒緩的動機而按壓女子鎖骨，只有把衣服稍微拉開一點看肩膀拔罐情況，並沒有摸胸。

    辯護人則稱，本件僅有女子單方面指控，並沒有其他證據可證明林男有猥褻行為。

    台中地方法院法官審理後認為，女子前後供述都一致，且當天林男也有幫女子母親拔罐，卻沒有要求看拔罐後的情形，唯獨趁女子獨自在廚房要求看拔罐效果，明顯悖於常情，且兩人之前也沒有嫌隙或不愉快，沒有動機誣賴他，事後鑑定達創傷後壓力症狀的標準，並達重度憂鬱有自殺念頭，認定林男不顧女子抗拒，對女子有強制猥褻行為。

    一審法官審酌，林男對罹患腦性麻痺的女子有強制猥褻行為，且事後否認犯行，並沒有和女子進行調解賠償，依加重強制猥褻罪判處3年6月徒刑，林男不服上訴二審。

    台中高分院法官審理後認為，林男違反女子意願，強制猥褻事證明確，犯行足堪認定，判決駁回上訴，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播