    比賽中暴打國三生挨告 前曲棍球國手：激烈碰撞很正常

    2026/01/05 18:58 記者陸運鋒／台北報導
    曲棍球前國手黃姓男子今傍晚至派出所製作筆錄完離去時，對於媒體詢問不發一語。（記者陸運鋒攝）

    台北市溜冰協會主辦第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚冠亞軍賽成年組「青焰九尾隊」（白隊）前國手28歲黃姓球員，疑將對手「桃園哈雷隊」（黑隊）國中三年級林姓球員推倒在地，猛力朝後腦勺連揮5拳，事後林父氣得帶兒子到派出所報案提告傷害。黃男今到案時，認為自己的鼻子也受傷，對於比賽激烈碰撞很正常。

    警方今天傍晚將黃男通知到案時，黃男對於媒體詢問為何在比賽動手、是否要對學生道歉均不發一語。據了解，黃男自認在比賽期間，也有被對方打傷鼻子，認為曲棍球運動比賽，有如此激烈碰撞是很正常的，並不知道對方是國中生，之後會與對方家長談和解。

    文山二分局調查，該場冠亞軍賽，昨晚7時許在新北市中和國民運動中心曲棍球場舉行，開賽8分鐘白隊領先2分，雙方爭球時，白隊黃姓球員疑將黑隊國中三年級林姓球員推倒在地，隨後壓在林姓球員身上，朝其後腦猛力連揮5拳，裁判趕緊制止雙方衝突，而遭毆的林姓球員倒地約5分鐘無法起身，當下非常暈眩，後來由他人攙扶出場。

    據知，比賽結束後，15歲林姓球員由父親陪同至台北市立萬芳醫院驗傷，昨晚10時許前往文山二分局興隆派出所報案提告。林父憤怒向警方指出，兒子參與曲棍球比賽時，遭競爭隊伍身著32號球衣黃姓球員以徒手方式壓制，並攻擊其後腦勺、頸部，造成前額及後腦鈍挫傷。

    據指出，警方今傍晚已通知黃男到案釐清案情，警詢後，將其依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾發生糾紛時，應循正當管道處理，對於任何形式之暴力行為，警方將依法嚴正查處。

