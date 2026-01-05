為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    畫面曝光！機車猛撞磨地冒火花 19歲無照男、16歲少女噴飛雙亡

    2026/01/05 17:26 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林二崙發生機車與小貨車事故，因撞擊猛烈，機車倒地滑行磨出火花。（民眾提供）

    雲林縣二崙鄉3日發生機車、小貨車相撞重大事故，造成19歲無照男騎士與16歲女乘客2人傷重不治，監視器畫面今（5）日曝光，機車疑因車速太快煞車不及猛烈撞擊，2人噴飛且機車滑行磨地出現火花。

    西螺警方指出，事故發生在3日下午6點多，二崙鄉永定村154縣道與雲35路口，19歲曾姓男子騎機車載著16歲曹姓少女行駛154縣道往西螺方向，行經事故地點與跨越雙黃線要左轉的小貨車迎面撞上。

    根據監視器畫面，機車速度極快，行經該處因煞車不及與小貨車發生碰撞，撞擊力道猛烈，機車騎士及乘客噴飛，機車則側滑地面磨出火花，衝進距離30公尺遠停放在路旁的轎車車底，2人送醫急救當晚均因傷重不治。

    據指出，曾姓騎士無駕照在等待當兵，與16歲曹姓少女為朋友，2人要去西螺街上買東西，小貨車駕駛為61歲程姓婦人，貨車上裝載蔬菜要去運送，雙方均無酒駕，事故原因由警方調查釐清中。

    西螺分局第五組組長鄭鈞熏指出，對事故深感遺憾與難過，為避免憾事再發生，即日起已要求外勤派出所加強取締闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車、無照駕駛、未戴安全帽、超速等重大交通違規。

    雲林二崙發生機車與小貨車事故，因撞擊猛烈，機車倒地滑行磨出火花。（民眾提供）

