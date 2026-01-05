顏純左兒子顏大鈞涉詐6友近1.2億 300萬交保限制住居8個月

被控涉向6名友人詐取近1億2千萬台幣的台南政二代顏大鈞（中者），被台南地院法官裁定交保300萬元，要顏出去處理與受害人之間的債務清償問題。（民眾提供）

台南市前副市長顏純左的兒子顏大鈞，被控涉向6名友人分別鼓吹可當金主投資當舖賺利息分潤、投資台南市府有關工程，6人先後共交付1億1998萬多元給顏大鈞，顏未拿去投資、都用於私用，後來還落跑，被檢警拘提收押並起訴。因多位受害人希望顏能交保出來處理債務，5日台南地院裁定顏大鈞交保300萬元，並限制住居、出境出海8個月。

法官並將此裁定通知顏的家屬與律師，顏大鈞或第三人提出300萬元台幣保證金後，准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區的住處，且應於每星期一、五晚間5時到9時至限制住居地的轄區警局派出所報到，及限制出境、出海8個月。

如果顏大鈞未能在1月13日中午12時之前交保出去，則從1月14日起延長羈押2個月。據了解，300萬元交保金是顏嫌方面在法院開庭時提出來的金額，且其父親顏純左是在下營區的診所開業醫師，應不至於付不出交保金。

檢警調查，顏大鈞明知自己並無資力、手上也沒有投資項目，他涉利用父親是南市前副市長身分、政商關係良好，以此取信受害人，分別以可當金主投資當舖賺利息、投資學甲區自辦市地重劃、市府科技執法工程標案、經營養蝦場等標的可以賺錢，讓6人先後共交付1億1998萬多元給顏大鈞，顏未把這些款項去做投資、全都用於他個人私用（如還債務、賭博）。

後來，沒錢還人的顏大鈞落跑，從去年4月間起，各受害人都無法聯繫上顏，只好報警處理，警方於6月17日晚間近11點拘提顏大鈞到案，查出他涉以投資可賺錢的名義、向6名認識的友人吸金共1億1998萬多元，被台南地檢署檢察官依詐欺取財罪嫌提起公訴。

