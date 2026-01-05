太子集團案將收網！信義區知名雪茄館疑｢水房｣ 負責人兄弟遭拘提

位於台北信義區的知名雪茄館Cigar Vie，疑淪為太子集團在台的秘密水房，檢方指揮刑事局、信義分局昨兵分5路展開搜索，並將經營負責人陳姓兄弟檔拘提到案。（記者劉詠韻攝）

台北地檢署偵辦太子集團在台公司涉洗錢案，繼去年11月起已發動6波搜索行動，專案行動目前進入收網階段。檢警調深入追查後發現，位於台北信義區的知名雪茄館Cigar Vie疑淪為太子集團在台的秘密水房，負責將龐大的海外詐騙及賭博贓款引進台灣，並透過特定管道進行變現洗白，昨指揮刑事局、信義分局兵分5路展開搜索，並將負責人陳姓兄弟檔拘提到案，全案朝洗錢、賭博等方向偵辦。

檢警調去年11月兵分47路同步搜索太子集團在台多處據點，拘提集團首腦陳志親信、在台操盤手王昱棠、辜淑雯等23人到案。經檢方複訊後，認定王昱棠、辜淑雯，以及集團幹部李守禮、邱子恩、凃又文等5人，涉組織犯罪、洗錢及意圖營利賭博等罪嫌，且有逃亡、湮滅、偽造證據及串證之虞，向法院聲請羈押禁見並獲准；台北地院本月3日深夜另裁定其中4人延長羈押2個月，以利持續釐清金流去向與共犯結構。

至於陳志中國籍核心左右手李添的秘書、集團員工及其他共犯，另包括遭美國制裁的2名台灣女子黃婕、施亭宇等17人，當時訊後分別以3萬元至100萬元不等金額交保。

北檢偵辦太子集團在台洗錢案迄今，已陸續聲請羈押禁見8名被告，除台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠外，還包括陳志左右手李添在台特助李守禮、集團幹部邱子恩、旗下尼爾創新公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及負責協助管理集團遊艇的香港博高公司在台帳房王俊國。

另早年曾在國安局任職、校級軍官退伍20餘年，後來前往帛琉從事旅遊業的負責人石濱芳，與處理帛琉水房業務的江友志共7人到案，訊後依洗錢等罪命石男120萬元、江男20萬元交保，均限制出境出海。

不過，專案小組持續追查後發現，位於信義區松仁路一處大樓地下室、由陳姓兄弟檔經營的「Cigar Vie」雪茄館，疑似協助太子集團進行不法資金洗錢。該雪茄館除販售雪茄外，也會提供調酒，並不定期舉辦品酒會、爵士樂表演，深受顧客喜愛。

北檢指揮刑事局、信義分局等單位，昨兵分5路展開搜索，並將陳姓兄弟拘提到案，今下午約4時30分移送地檢署接受複訊，全案正朝洗錢、賭博及組織犯罪等方向持續偵辦中。

