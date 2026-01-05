深坑工廠司機遭鋼板重擊身亡 新北勒令停工、提改善計畫

新北市深坑區一間鐵工廠今日下午發生鋼板滑落擊中司機致身亡的工安意外，新北市勞工局已勒令現場停工。（新北市勞工局提供）

新北市深坑區一間鐵工廠，今天下午1點多發生工安意外，49歲陳姓司機進行卸貨作業時，不慎遭大型鋼板擊中頭部，警消人員趕抵現場時，陳男明顯死亡。新北市勞動檢查處派員查訪，事發原因仍需調查釐清，但已要求現場停工，在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。

勞檢處表示，經初步調查發現，今天下午1點多，49歲陳姓司機於貨車載貨台從事鋼板卸貨作業，鋼板每片約35公斤、共300片，過程中鋼板突然滑落，並壓擊陳男身體及頸部，陳男當場失去生命跡象，經緊急通報消防局到場急救，但已明顯死亡未送醫。

勞檢處指出，為避免災害擴大，已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業；至於鋼板為何滑動？以及雇主是否訂有標準作業程序？仍待調查釐清，未來如確認雇主涉有過失，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，再依職業安全衛生法處以3萬元到30萬元罰鍰。

為保障陳男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。

