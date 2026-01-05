苗栗男耶誕節持刀上街砍人、恐嚇危安 檢方火速起訴

警方以優勢警力將何男壓制逮捕。（圖由民眾提供）

苗栗市何姓男子，於去年耶誕節晚間持柴刀於街頭隨機傷人，苗栗地方檢察署速偵速結，今（5）日依傷害、恐嚇危害公共安全罪嫌起訴。另，傳何男犯行前疑有吸毒，檢方則另案偵查中。

何男於去年12月25日傍晚，持柴刀於苗栗市為公路一家超商外砍傷1名婦人，接著敲打路上停等紅燈車輛，然後再進入超商內不斷揮舞柴刀。苗栗警分局獲報，調派優勢警力到場，將何男壓制逮捕送辦。受傷婦人送醫救治，無生命危險。

何男於接受檢察官複訊時，對於犯罪動機一問三不知，檢察官認何男涉犯刑法第277條第1項傷害罪、同法第305條恐嚇危安罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實行之虞，向法院聲請羈押獲准。何男迄今在押。

去年12月19日，北捷發生連續殺人案。苗栗地檢署於去年12月22日即依法務部、台灣高等檢察署指示成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，遇重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員之檢察官指揮，從速、從嚴偵辦，並全面強化跨機關預警、通報與即時應處機制，以遏止恐嚇、散布恐懼情形之擴散，維持社會秩序之穩定。

苗栗地檢署表示，因此，何男一案，苗檢旋即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員呂宜臻檢察官指揮苗栗警分局偵辦，並速偵速結，今（5）日依傷害、恐嚇危害公共安全罪嫌起訴。

警方逮捕何男依法送辦。（圖由民眾提供）

